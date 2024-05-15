Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısının Kaldırılması Derinden Sarstı: Danla Bilic, Yetkililere İsyan Etti!

Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısının Kaldırılması Derinden Sarstı: Danla Bilic, Yetkililere İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.05.2024 - 22:24

Dünya listelerinde rakiplerinin hepsini sollayıp Tiryakinim'le birinci numaraya yerleşen Bayhan'ın şarkısı kaldırıldı. Herkeste bağımlılık yapan şarkının kaldırılması Danla Bilic'i derinden sarstı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

2003 yılında Popstar'a katılıp "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla gönlümüzü delip geçen Bayhan, son birkaç haftadır gündemden düşmüyor biliyorsunuz!

2003 yılında Popstar'a katılıp "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla gönlümüzü delip geçen Bayhan, son birkaç haftadır gündemden düşmüyor biliyorsunuz!

Önce "Fly Me to The Moon" şarkısıyla sürpriz yapan Bayhan, sonra da "Tiryakinim"le ağızları açık, milyonları da kendine hayran bıraktı.

Önce "Fly Me to The Moon" şarkısıyla sürpriz yapan Bayhan, sonra da "Tiryakinim"le ağızları açık, milyonları da kendine hayran bıraktı.

Üstelik "Tiryakinim" yerli listeleri aşıp, uzun süredir kimseleri göremediğimiz global listede de birinci sıraya yerleşmişti. Hal böyle olunca, Bayhan'ın geçtiğimiz saatlerde şarkının kaldırıldığını duyurması büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Üstelik "Tiryakinim" yerli listeleri aşıp, uzun süredir kimseleri göremediğimiz global listede de birinci sıraya yerleşmişti. Hal böyle olunca, Bayhan'ın geçtiğimiz saatlerde şarkının kaldırıldığını duyurması büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Kaçıranlar için Bayhan'ın açıklamasının tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Tiryakinim'in kaldırılması sosyal medya kullanıcılarını derinden sarstı... Derinden sarsılanlardan biri de Danla Bilic oldu hatta!

Tiryakinim'in kaldırılması sosyal medya kullanıcılarını derinden sarstı... Derinden sarsılanlardan biri de Danla Bilic oldu hatta!

Tiryakinim'i dinleyemeyecek olduğunu öğrenen Danla Bilic durumu hazmedemedi, Twitter'a (X) koştu ve yetkililere isyan etti! 😂

Tiryakinim'i dinleyemeyecek olduğunu öğrenen Danla Bilic durumu hazmedemedi, Twitter'a (X) koştu ve yetkililere isyan etti! 😂
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın