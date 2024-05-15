Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısının Kaldırılması Derinden Sarstı: Danla Bilic, Yetkililere İsyan Etti!
Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısının Kaldırılması Derinden Sarstı: Danla Bilic, Yetkililere İsyan Etti!
Dünya listelerinde rakiplerinin hepsini sollayıp Tiryakinim'le birinci numaraya yerleşen Bayhan'ın şarkısı kaldırıldı. Herkeste bağımlılık yapan şarkının kaldırılması Danla Bilic'i derinden sarstı!
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2003 yılında Popstar'a katılıp "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla gönlümüzü delip geçen Bayhan, son birkaç haftadır gündemden düşmüyor biliyorsunuz!
Önce "Fly Me to The Moon" şarkısıyla sürpriz yapan Bayhan, sonra da "Tiryakinim"le ağızları açık, milyonları da kendine hayran bıraktı.
Üstelik "Tiryakinim" yerli listeleri aşıp, uzun süredir kimseleri göremediğimiz global listede de birinci sıraya yerleşmişti. Hal böyle olunca, Bayhan'ın geçtiğimiz saatlerde şarkının kaldırıldığını duyurması büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Tiryakinim'in kaldırılması sosyal medya kullanıcılarını derinden sarstı... Derinden sarsılanlardan biri de Danla Bilic oldu hatta!
Tiryakinim'i dinleyemeyecek olduğunu öğrenen Danla Bilic durumu hazmedemedi, Twitter'a (X) koştu ve yetkililere isyan etti! 😂
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