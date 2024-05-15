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Tiryakinim Şarkısıyla Dünya Listesini Ezip Geçen Bayhan'a Şok Üstüne Şok: Şarkı Kaldırıldı!

Tiryakinim Şarkısıyla Dünya Listesini Ezip Geçen Bayhan'a Şok Üstüne Şok: Şarkı Kaldırıldı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 16:23

Popstar yarışmasıyla tanıdığımız Bayhan, yeni şarkısı Tiryakinim ile Türkiye'yi bile aşarak Dünya Viral Listesi'nde zirveye yerleşmişti. Şarkı her yerde çalmaya devam ederken şok bir olay yaşandı. Teknik sebepler her şeyin önüne geçti.

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2003 yılında Popstar yarışmasına katılmasıyla tanınan Bayhan o dönemin unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi.

2003 yılında Popstar yarışmasına katılmasıyla tanınan Bayhan o dönemin unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi.

Kendisini 'öyle deli gibi esme başım dönüyor' söylediği anlarla hatırlıyoruz. Yarışmadan üçüncü olarak ayrılsa da kariyeri burada sonlanmadı.

Yıllar içerisinde bir dönem kaybolup bir dönem karşımıza çıkmasıyla dikkat çeken Bayhan, bir de evlilik programına katılmıştı.

Yıllar içerisinde bir dönem kaybolup bir dönem karşımıza çıkmasıyla dikkat çeken Bayhan, bir de evlilik programına katılmıştı.

Bu programa katılmanın en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Tabii kendisini Armağan Çağlayan'ın ve Gökhan Çınar'ın YouTube programlarının da konuğu olduğu dönemlerle dikkat çekmişti.

Uzun süre üstüne bir şarkı çıkaran ve hepimizi yerle bir eden Bayhan'ın "Tiryakinim" parçasını dinlememiş olmanız mümkün değil.

Uzun süre üstüne bir şarkı çıkaran ve hepimizi yerle bir eden Bayhan'ın "Tiryakinim" parçasını dinlememiş olmanız mümkün değil.

Kendi istek ve arzunuzla olmasa bile mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. Şarkı birden öyle bir patlama yaşadı ki tüm müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Yerli listeler yetmedi, uzun süredir kimseyi göremediğimiz globalde de birinci sıraya yerleşen ve zirveyi gören isim oldu.

Yerli listeler yetmedi, uzun süredir kimseyi göremediğimiz globalde de birinci sıraya yerleşen ve zirveyi gören isim oldu.

Spotify Top 50 Dünya Viral listesine 1 numaraya yükselen ve zirvenin sahibi olan Bayhan, tam hızını aldı ve çıkış yaşıyor dediğimiz noktada şok bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Tiryakinim şarkısının yayından kaldırıldığını söylemesi hepimizi şaşkına çevirdi...

Sosyal medya hesabı üzerinden Tiryakinim şarkısının yayından kaldırıldığını söylemesi hepimizi şaşkına çevirdi...

'Teknik bir sorundan dolayı Tiryakinim'e geçici bir süre ara... Kısa süre sonra şarkımız yeniden yayında olacaktır. Göstermiş olduğunu ilgi ve hassasiyete teşekkür ederim...'

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