Tiryakinim Şarkısıyla Dünya Listesini Ezip Geçen Bayhan'a Şok Üstüne Şok: Şarkı Kaldırıldı!
Tiryakinim Şarkısıyla Dünya Listesini Ezip Geçen Bayhan'a Şok Üstüne Şok: Şarkı Kaldırıldı!
Popstar yarışmasıyla tanıdığımız Bayhan, yeni şarkısı Tiryakinim ile Türkiye'yi bile aşarak Dünya Viral Listesi'nde zirveye yerleşmişti. Şarkı her yerde çalmaya devam ederken şok bir olay yaşandı. Teknik sebepler her şeyin önüne geçti.
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2003 yılında Popstar yarışmasına katılmasıyla tanınan Bayhan o dönemin unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi.
Yıllar içerisinde bir dönem kaybolup bir dönem karşımıza çıkmasıyla dikkat çeken Bayhan, bir de evlilik programına katılmıştı.
Uzun süre üstüne bir şarkı çıkaran ve hepimizi yerle bir eden Bayhan'ın "Tiryakinim" parçasını dinlememiş olmanız mümkün değil.
Yerli listeler yetmedi, uzun süredir kimseyi göremediğimiz globalde de birinci sıraya yerleşen ve zirveyi gören isim oldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Tiryakinim şarkısının yayından kaldırıldığını söylemesi hepimizi şaşkına çevirdi...
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