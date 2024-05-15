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Bir Yıldır Ortalıklarda Görünmeyen Arda Kural'dan Sonunda Yaşam Belirtisi Geldi

Bir Yıldır Ortalıklarda Görünmeyen Arda Kural'dan Sonunda Yaşam Belirtisi Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 15:59

Bir döneme yakışıklılığıyla damgasını vuran Arda Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi hem üzmüş hem de şoke etmişti. 2022 yılında yeniden gündeme gelmeye başlayan Kural'ın değişimi bize 'geri dönüyor' dedirtmişti. Ancak Kural birden kayıplara karışmıştı. Yerli DiCaprio'muzdan yaşam belirtisi geldi!

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90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran oyuncularımızdan bir tanesi elbette Arda Kural.

90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran oyuncularımızdan bir tanesi elbette Arda Kural.

Kendisi hepimizin gönlüne ve aklına yerli DiCaprio olarak kazındı. Yedi Numara, Lise Defteri, Emret Komutanım derken ününe ün katan Arda Kural herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Ardından birden sırra kadem basan ve ekranlardan uzaklaşan Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı.

Ardından birden sırra kadem basan ve ekranlardan uzaklaşan Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı.

Yaşadığı psikolojik rahatsızlık dolayısıyla setlerden uzak kalan ve bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Kural, fiziksel olarak da bir hayli değişmişti.

Daha sonrasında kendini toplamaya başlayan Kural hem kilo vermiş hem de setlere geri dönmüştü.

Daha sonrasında kendini toplamaya başlayan Kural hem kilo vermiş hem de setlere geri dönmüştü.

Tabii bu halini gördükten sonra 'efsane geri döndü' yorumları da beraberinde gelmişti. Hem setlere dönmesi hem de sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte pek çok programda yaşadıklarını anlattığını görmüştük.

44 yaşındaki oyuncu 2022 yılında Yıldızlara Bak filminde rol almasının ardından yeniden kayıplara karışmıştı.

44 yaşındaki oyuncu 2022 yılında Yıldızlara Bak filminde rol almasının ardından yeniden kayıplara karışmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlamasıyla dikkat çeken Arda Kural, 28 Mayıs'tan sonra neredeyse bir yıldır hesabının yüzüne bakmıyordu.

Sevenleri kendisi için endişelenmeye başlayan Arda Kural sonunda yaşam belirtisi verdi ve sosyal medyada paylaşım yaptı.

Sevenleri kendisi için endişelenmeye başlayan Arda Kural sonunda yaşam belirtisi verdi ve sosyal medyada paylaşım yaptı.

Paylaşımını görenler kendisini gördüğü için çok sevinirken 'seni yeniden ekranda görmek istiyoruz' mesajları da beraberinde geldi.

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