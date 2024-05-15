Bir Yıldır Ortalıklarda Görünmeyen Arda Kural'dan Sonunda Yaşam Belirtisi Geldi
Bir Yıldır Ortalıklarda Görünmeyen Arda Kural'dan Sonunda Yaşam Belirtisi Geldi
Bir döneme yakışıklılığıyla damgasını vuran Arda Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi hem üzmüş hem de şoke etmişti. 2022 yılında yeniden gündeme gelmeye başlayan Kural'ın değişimi bize 'geri dönüyor' dedirtmişti. Ancak Kural birden kayıplara karışmıştı. Yerli DiCaprio'muzdan yaşam belirtisi geldi!
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90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran oyuncularımızdan bir tanesi elbette Arda Kural.
Ardından birden sırra kadem basan ve ekranlardan uzaklaşan Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı.
Daha sonrasında kendini toplamaya başlayan Kural hem kilo vermiş hem de setlere geri dönmüştü.
44 yaşındaki oyuncu 2022 yılında Yıldızlara Bak filminde rol almasının ardından yeniden kayıplara karışmıştı.
Sevenleri kendisi için endişelenmeye başlayan Arda Kural sonunda yaşam belirtisi verdi ve sosyal medyada paylaşım yaptı.
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