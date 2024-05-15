Tinder Kullanmayı Deneyen Zayn Malik Kullanıcılar Tarafından Fake Sanılınca Ban Üstüne Ban Yemiş
Tinder Kullanmayı Deneyen Zayn Malik Kullanıcılar Tarafından Fake Sanılınca Ban Üstüne Ban Yemiş
One Direction ile adını büyük kitlelere duyuran ardından solo kariyeriyle zirveye ulaşan Zayn Malik gün geçmiyor ki bizi güldüren bir açıklama yapmasın. 'Zayn Müslüman bir kere!' goygoyunun üstünden yıllar geçse de unutulmuyor bildiğiniz gibi. Kendisi şimdi de Tinder açıklamasıyla hepimizi dumur etti. Başarısızlık dolu hikayesi 'ünlülerin dramı...' dedirtti.
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2010'lu yıllarda One Direction furyasına hepimiz kapılmışızdır. Grubun en dikkat çeken isimlerinden biri de elbette Zayn Malik'ti.
Yalnızca kariyeriyle ön plana çıktı desek yalan olur. Gigi Hadid'le olan ilişkisi magazini yıktı geçti.
Bu süreçte bir de mini mini bir bebeleri olmuştu. Ancak Zayn Malik geçtiğimiz haftalarda hiçbir zaman aşık olmadığını ve aşkın ne olduğunu bilmediğini söyleyince bir minik canımız sıkılmıştı.
Derken kızların sevgilisi karizmatik Zayn'dan hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Meğer aşkı bulmak için Tinder bile indirmiş...
Kullanıcılar fake profil oluşturduğunu düşünerek onu şikayet etmiş ve 2 kez hesabı banlanmış. 😂
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Hal böyle olunca goygoycuların diline düştü tabii. 😂
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