Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tinder Kullanmayı Deneyen Zayn Malik Kullanıcılar Tarafından Fake Sanılınca Ban Üstüne Ban Yemiş

Tinder Kullanmayı Deneyen Zayn Malik Kullanıcılar Tarafından Fake Sanılınca Ban Üstüne Ban Yemiş

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 12:13

One Direction ile adını büyük kitlelere duyuran ardından solo kariyeriyle zirveye ulaşan Zayn Malik gün geçmiyor ki bizi güldüren bir açıklama yapmasın. 'Zayn Müslüman bir kere!' goygoyunun üstünden yıllar geçse de unutulmuyor bildiğiniz gibi. Kendisi şimdi de Tinder açıklamasıyla hepimizi dumur etti. Başarısızlık dolu hikayesi 'ünlülerin dramı...' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2010'lu yıllarda One Direction furyasına hepimiz kapılmışızdır. Grubun en dikkat çeken isimlerinden biri de elbette Zayn Malik'ti.

2010'lu yıllarda One Direction furyasına hepimiz kapılmışızdır. Grubun en dikkat çeken isimlerinden biri de elbette Zayn Malik'ti.

Zayn Malik gruptan 2015 yılında ayrılma kararı almıştı. Solo kariyerine devam etmek için harekete geçen Zayn'in başarısına da diyecek yoktu tabii.

Yalnızca kariyeriyle ön plana çıktı desek yalan olur. Gigi Hadid'le olan ilişkisi magazini yıktı geçti.

Yalnızca kariyeriyle ön plana çıktı desek yalan olur. Gigi Hadid'le olan ilişkisi magazini yıktı geçti.

2016 yılında sürpriz bir aşka yelken açan ikili uzun süre birlikteydi. 2018 yılında bir ayrılık yaşasalar da toplamayı başarmışlardı. Ancak 2021 yılında ikili yollarını tamamen ayırma kararı almış ve herkesi üzmüşlerdi.

Bu süreçte bir de mini mini bir bebeleri olmuştu. Ancak Zayn Malik geçtiğimiz haftalarda hiçbir zaman aşık olmadığını ve aşkın ne olduğunu bilmediğini söyleyince bir minik canımız sıkılmıştı.

Bu süreçte bir de mini mini bir bebeleri olmuştu. Ancak Zayn Malik geçtiğimiz haftalarda hiçbir zaman aşık olmadığını ve aşkın ne olduğunu bilmediğini söyleyince bir minik canımız sıkılmıştı.

2020 yılında kızları Khai'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştılar. Sonra ne hikmetse 6 yıllık ilişki sona ermişti. Zayn Malik ayrılığın ardından eski kayınvalidesi Yolanda Hadid'in sözlü ve fiziksel şiddetine uğradığını anlatmıştı!

Derken kızların sevgilisi karizmatik Zayn'dan hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Meğer aşkı bulmak için Tinder bile indirmiş...

Derken kızların sevgilisi karizmatik Zayn'dan hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Meğer aşkı bulmak için Tinder bile indirmiş...

Evet yanlış okumadınız. Zayn Malik, bildiğiniz Tinder indirmiş ve kullanmayı denemiş. Ama hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalmış.

Kullanıcılar fake profil oluşturduğunu düşünerek onu şikayet etmiş ve 2 kez hesabı banlanmış. 😂

Kullanıcılar fake profil oluşturduğunu düşünerek onu şikayet etmiş ve 2 kez hesabı banlanmış. 😂

'Dürüst olmam gerekirse, benim için pek başarılı olmadı. Herkes beni fake profil oluşturmakla suçladı. ‘Zayn Malik’in fotoğraflarını niye kullanıyorsun?’ dediler. Bir iki kere uygulamadan ban yedim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hal böyle olunca goygoycuların diline düştü tabii. 😂

Hal böyle olunca goygoycuların diline düştü tabii. 😂

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın