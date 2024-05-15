Tinder Kullanmayı Deneyen Zayn Malik Kullanıcılar Tarafından Fake Sanılınca Ban Üstüne Ban Yemiş

One Direction ile adını büyük kitlelere duyuran ardından solo kariyeriyle zirveye ulaşan Zayn Malik gün geçmiyor ki bizi güldüren bir açıklama yapmasın. 'Zayn Müslüman bir kere!' goygoyunun üstünden yıllar geçse de unutulmuyor bildiğiniz gibi. Kendisi şimdi de Tinder açıklamasıyla hepimizi dumur etti. Başarısızlık dolu hikayesi 'ünlülerin dramı...' dedirtti.