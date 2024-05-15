Tuba Ünsal'ın Sağlığının Sırrı Kokusundan Duramayacağımız Ürünlerden Geçiyormuş!
Tuba Ünsal'ın Sağlığının Sırrı Kokusundan Duramayacağımız Ürünlerden Geçiyormuş!
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Sağlıklı yaşamını neye borçlu olduğu sorulan Ünsal verdiği cevapla 'kokusu buraya geldi' dedirtti.
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal şimdilerde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin Mara Hatun'u olarak ekranlarımıza geliyor.
Ünsal'ı daha çok meşhur olduğu güzellik yarışmasına ilişkin yıllar sonra yaptığı itiraflarıyla konuşuyoruz.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tuba Ünsal, muhabirlerle kısa bir sohbetin altına imza attı.
Sağlığını soğan ve sarımsak yiyerek koruyormuş!
Sete gitmediği zamanlarda mutlaka soğan ve sarımsak tükettiğini söyleyen Ünsal, çocuklarını da ikna ettiğini dile getirdi.
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