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Tuba Ünsal'ın Sağlığının Sırrı Kokusundan Duramayacağımız Ürünlerden Geçiyormuş!

Tuba Ünsal'ın Sağlığının Sırrı Kokusundan Duramayacağımız Ürünlerden Geçiyormuş!

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 15:04

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Sağlıklı yaşamını neye borçlu olduğu sorulan Ünsal verdiği cevapla 'kokusu buraya geldi' dedirtti.

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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal şimdilerde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin Mara Hatun'u olarak ekranlarımıza geliyor.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal şimdilerde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin Mara Hatun'u olarak ekranlarımıza geliyor.

Daha önce Bu Kalp Seni Unutur mu?, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Gecenin Ucunda gibi dizilerle karşımıza çıkan Ünsal'ın kariyerinde rol aldığı sayısız yapım bulunuyor.

Ünsal'ı daha çok meşhur olduğu güzellik yarışmasına ilişkin yıllar sonra yaptığı itiraflarıyla konuşuyoruz.

Ünsal'ı daha çok meşhur olduğu güzellik yarışmasına ilişkin yıllar sonra yaptığı itiraflarıyla konuşuyoruz.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giremese bile kariyer açısından yıldızı parlayan isimlerden biri olmuştu. Ancak aradan geçen onca yıl sonra pek çok itirafta bulunması kafamızı allak bullak etmişti.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tuba Ünsal, muhabirlerle kısa bir sohbetin altına imza attı.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tuba Ünsal, muhabirlerle kısa bir sohbetin altına imza attı.

Restoran çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu lahmacun yediğinden bahsetti. Haliyle kendisine sağlıklı görüntüsünün ve güzelliğinin sırrı soruldu. 

'Lahmacuna bayılırım, bence en güzel yemeklerimizin başında geliyor.'

Sağlığını soğan ve sarımsak yiyerek koruyormuş!

Sağlığını soğan ve sarımsak yiyerek koruyormuş!

'Sete gitmiyor olsaydım bir de soğan yerdim. Soğan çok sağlıklı. Uzun yıllardır antibiyotik ve ağrı kesici nedir bilmem. Onun yerine doğal soğan, sarımsak tüketirim.'

Sete gitmediği zamanlarda mutlaka soğan ve sarımsak tükettiğini söyleyen Ünsal, çocuklarını da ikna ettiğini dile getirdi.

Sete gitmediği zamanlarda mutlaka soğan ve sarımsak tükettiğini söyleyen Ünsal, çocuklarını da ikna ettiğini dile getirdi.

'Set günlerimde yemiyorum sadece. Çocuklarla evdeysem, onları da gaza getiriyorum, beraber soğan-sarımsak günü yapıyoruz.'

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