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Yasemin Kay Allen'dan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu "Onun İçin Terk Ederim" Yorumu

Yasemin Kay Allen'dan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu "Onun İçin Terk Ederim" Yorumu

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 13:01

Yasemin Kay Allen geçtiğimiz gün Murat Cemcir ile birlikte Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programının konuğu oldu. Son dönemde yeni dizisiyle magazini ve sosyal medyayı kasıp kavuran Serenay Sarıkaya için 'onun için terk ederim' yorumuyla herkesi güldürdü.

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Yasemin Kay Allen şimdilerde yeni aşkıyla oldukça dikkat çekiyor.

Yasemin Kay Allen şimdilerde yeni aşkıyla oldukça dikkat çekiyor.

Eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu oldukça mutlu görünüyor. Diğer bir yandan şimdilerde fenomen olan Bahar dizisine dahil olmasıyla da ekranlara geri dönüyor.

Diğer bir yandan kendisinin Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatrosu da devam ediyor.

Diğer bir yandan kendisinin Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatrosu da devam ediyor.

Sahneye birlikte çıkan ikili programlara da birlikte katılmaya başladı. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar isimli programının son konuğu da Cemcir ve Allen oldu. Söyledikleriyle herkesi kahkahalara boğdular.

Yasemin Şefik, Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'a "Diyelim ki beraber dizide sevgiliyi oynuyorsunuz ve sizi ayıran kişiyi şimdi beraber biz seçsek kim olurdu?" diye soruyor.

Yasemin Şefik, Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'a "Diyelim ki beraber dizide sevgiliyi oynuyorsunuz ve sizi ayıran kişiyi şimdi beraber biz seçsek kim olurdu?" diye soruyor.

Cevaplarından önce herkesin hayranlık duyduğu 'Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ' gibi örnekler veriyor.

Yasemin Kay Allen ise "Biraz skandal olacak..." diyerek Serenay Sarıkaya cevabını veriyor!

Yasemin Kay Allen ise "Biraz skandal olacak..." diyerek Serenay Sarıkaya cevabını veriyor!

'Biraz skandal olacak… Serenay diyorum… Seni Serenay için terk ediyorum.'

Murat Cemcir ise rol arkadaşına hak vererek "Yani ben de aynı şeyi yaparım" diyor.

Murat Cemcir ise rol arkadaşına hak vererek "Yani ben de aynı şeyi yaparım" diyor.

Anlayacağınız Serenay Sarıkaya ünlüler arasında da paylaşılamaz bir halde!

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