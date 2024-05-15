Yasemin Kay Allen'dan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu "Onun İçin Terk Ederim" Yorumu

Yasemin Kay Allen geçtiğimiz gün Murat Cemcir ile birlikte Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programının konuğu oldu. Son dönemde yeni dizisiyle magazini ve sosyal medyayı kasıp kavuran Serenay Sarıkaya için 'onun için terk ederim' yorumuyla herkesi güldürdü.