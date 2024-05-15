Yasemin Kay Allen'dan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu "Onun İçin Terk Ederim" Yorumu
Yasemin Kay Allen'dan Serenay Sarıkaya'ya Hayranlık Dolu "Onun İçin Terk Ederim" Yorumu
Yasemin Kay Allen geçtiğimiz gün Murat Cemcir ile birlikte Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programının konuğu oldu. Son dönemde yeni dizisiyle magazini ve sosyal medyayı kasıp kavuran Serenay Sarıkaya için 'onun için terk ederim' yorumuyla herkesi güldürdü.
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Yasemin Kay Allen şimdilerde yeni aşkıyla oldukça dikkat çekiyor.
Diğer bir yandan kendisinin Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatrosu da devam ediyor.
Yasemin Şefik, Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'a "Diyelim ki beraber dizide sevgiliyi oynuyorsunuz ve sizi ayıran kişiyi şimdi beraber biz seçsek kim olurdu?" diye soruyor.
Yasemin Kay Allen ise "Biraz skandal olacak..." diyerek Serenay Sarıkaya cevabını veriyor!
Murat Cemcir ise rol arkadaşına hak vererek "Yani ben de aynı şeyi yaparım" diyor.
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