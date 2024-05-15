Birbirine Çok Yakışan Çiftimiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Yeni Pozu "Manitayla Elbet Bir Gün" Dedirtti
Birbirine Çok Yakışan Çiftimiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Yeni Pozu "Manitayla Elbet Bir Gün" Dedirtti
Şu sıralar yer aldıkları dizilerle adlarından bahsettiren Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın birlikte her pozu ayrı olay oluyor! Karizmatik görünüşleri ve uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin yeni pozu ise düşman çatlattı!
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Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş günümüzün büyük beğeniyle takip edilen nadir çiftlerinden biri bildiğiniz gibi.
Aşk iddialarının gündeme gelmesinin ardından Akalay'ın beğenisiyle tüm taşlar yerine oturmuş ve ünlü oyuncunun meslektaşıyla birlikte olduğu bu fotoğrafla doğrulanmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz günlerde“Jazzy Sundaze” isimli etkinliğe birlikte katılan ikilinin görüntüleri sosyal medyayı resmen birbirine katmış, görenler çiftin birbirine ne kadar yakıştığına iltifat etmeden geçememişti.
Şu sıralar sevilen yapımlarda yer alan ikilinin isimleri bir kez daha başarıyla anılırken yetenekli oyuncuların yan yana verdikleri görüntü beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Şüphesiz son zamanların en beğenilen ve gözde çiftlerinden biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan yeni biz poz geldi. Gelin gıptayla bakılan ünlü çifte gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
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