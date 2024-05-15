Üstsüz Pozuyla Ortalığı Ayağa Kaldıran Wanda Nara Bu Sefer de Tesettürlü Haliyle Dile Düştü!
Üstsüz Pozuyla Ortalığı Ayağa Kaldıran Wanda Nara Bu Sefer de Tesettürlü Haliyle Dile Düştü!
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara +18 içerikler üreteceği haberiyle gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozuyla olay yaratan Wanda Nara bu sefer de tesettürlü pozuyla dillere fena düştü!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hem yeşil sahadaki kariyeriyle hem de Wanda Nara'yla olan bir hayli hareketli evliliğiyle gündemde.
Sarı kırmızılıların gönlündeki tahta oturan ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara paylaşımları yüzünden şu sıralar pek bir gündemde!
Model, menajer ve iş insanı olan Nara'nın kariyerini bir de müzik dünyasına yönlendirmesi ve piyasaya sürdüğü şarkıyla klipleri epey ses getirmesine neden oldu.
Her hamlesiyle takipçilerine "burada neler oluyor?" dedirten Wanda Nara geçtiğimiz günlerde de Divasplay ile çalışarak +18 içerikler üreteceğini açıklayınca manşetlere çıkmıştı.
Tabii bu haberin üzerine de gelen üstsüz pozuna yağmur gibi yorum yağmış, Wanda Nara çoğu kişiye "yenge yapma" dedirtmişti.
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Wanda Nara aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bu sefer de Roma tatilinden kareleri peş peşe paylaştı.
Kaydırmalı post atan ünlü yıldızın eşofman altına giydiği topuklu ayakkabısı ise elbette kimsenin gözünden kaçmadı...
Tüm bu karelerin arasında yer alan eşarplı poz ise Wanda Nara'yı yine ve yeniden dillere düşürdü.
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