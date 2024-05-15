Saba Tümer'e Konuk Alan Enis Arıkan'ın Setlerdeki Kıskançlık İtirafları Gündem Oldu
Saba Tümer'e Konuk Alan Enis Arıkan'ın Setlerdeki Kıskançlık İtirafları Gündem Oldu
Sempatikliği ve oyunculuk yetenekleriyle büyük beğeni toplayan Enis Arıkan geçtiğimiz gün Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Setlerde yaşanan kıskançlık krizleri üzerine itiraflarda bulunan ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündeme yerleşti.
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Rol aldığı her yapımla adından söz ettirmeyi başaran Enis Arıkan magazin dünyasında olduğu kadar sosyal medyada da öne çıkmaya devam ediyor.
En son Camdaki Kız dizisinde "Muzo" karakteri olarak ekranlarımıza konuk olan ünlü oyuncuğunun Ezgi Mola'yla olan küslüğü de hala sevenlerini üzmeye devam ediyor.
Oyunculuğunun yanı sıra doğal halleri ve sempatik tavırlarıyla her an yüzümüze güldüren Enis Arıkan dikkat çeken açıklamalarına da bir yenisini ekledi.
Doğal halleriyle yüzlerimizde tebessüm oluşturan Enis Arıkan, Saba Tümer'in YouTube programının son konuğu oldu.
Setlerde yaşanan kıskançlık konusu üzerine bomba açıklamalar yapan ünlü oyuncu, sevdiği oyuncular tarafından kendi sahnelerinin atılmaya çalışıldığını duyduğunu söyledi.
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Kendisini hakkında "Enis'in bu kadar parlamasını istemiyoruz, geriye alalım" dendiğini duyduğunu söyleyen Arıkan'ın yaşadığı üzüntü de yüzünden okunuyordu.
"'Ya gerçekten arkadaşlarım bana bunu yaptı mı?' diye şok oldum" açıklamasını yapan Enis Arıkan "Ben birinin beni kıskanacağını hiç düşünmüyordum" diyip şöyle devam etti:
"Niye insan beni kıskansın ki? Gerizekalı mısın? Sen benden bin kat daha güzelsin, yeteneklisin. Defol git"
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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