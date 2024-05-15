Hürrem Sultan Edasıyla Cannes Kırmızı Halısında Yürüyen Meryem Uzerli Kombiniyle Gündemde!

Güzelliği ve son dönemdeki değişimiyle sıkça manşetlere konu olan Meryem Uzerli bu sefer de Cannes'da boy gösterdi. Kırmızı halıdaki ışıltılı kıyafetiyle gözleri üzerine çeken ünlü oyuncunun kombini de sosyal medyanın gündemine oturdu.