Hürrem Sultan Edasıyla Cannes Kırmızı Halısında Yürüyen Meryem Uzerli Kombiniyle Gündemde!
Hürrem Sultan Edasıyla Cannes Kırmızı Halısında Yürüyen Meryem Uzerli Kombiniyle Gündemde!
Güzelliği ve son dönemdeki değişimiyle sıkça manşetlere konu olan Meryem Uzerli bu sefer de Cannes'da boy gösterdi. Kırmızı halıdaki ışıltılı kıyafetiyle gözleri üzerine çeken ünlü oyuncunun kombini de sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Meryem Uzerli'yi, yayınlandığı dönemde ülkenin en sevilen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem"e hayat vermesiyle tanımıştık. .
O günden bu yana popüler oyuncular listesinin üst sıralarına yerleşen Meryem Uzerli'nin sempatikliği ve doğal tavırları da gönüllerimizi fethetmişti.
Uzun zaman önce kızlarıyla beraber taşındığı Berlin'de sessiz sedasız bir hayat sürdüğünü bildiğimiz ünlü oyuncunun anneliği de gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor.
Son dönemlerde yaşadığı değişimle kimilerinin beğenisi kimilerinin de eleştirisini toplayan ünlü oyuncu katıldığı törenlerdeki kombinleriyle de öne çıkmaya devam ediyor.
Uzerli bu sefer de 77. Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Tarzıyla bir kez daha kameraları üzerine çeviren güzel oyuncu ışıltılı bir kombinle karşımıza çıktı.
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El yapımı mozaik desenlerine sahip elbiseyle gecede adından söz ettiren Uzerli, Cannes pozlarını "Ne harika bir açılış gecesi ❤️" notuyla paylaştı.
Kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturan Meryem Uzerli'nin taşlı ve renkli payetli kombinini kimileri çok beğenirken,
Kimileri de sınıfta bırakan notlar verdi...
Gelin oyuncu Meryem Uzerli'nin 2024 Cannes Film Festivali açılış gecesindeki haline gelen yorumları görelim...
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Siz Meryem Uzerli'nin kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
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etnik moizk desenlerden ilham almışlar ve güzel olmuş bence değişik ve şık ama kadın bir hürremi oynadı ne ekmek yedi bu rölden başka elle tutulur gözle görü... Devamını Gör
Muhteşem Yüzyıl'dan başka akılda kalan bir işi yok. Onun da sonunu getiremedi zaten. Ondan sonra Murat Yıldırım'la bir diziye başladı. 3 bölümde kalktı. Güze... Devamını Gör
Belekte gittiğim lüks otelin tuvalet fayansları böyleydi. İlham alınan yer ve kıyafetin isminin kesişimi bana manidar geldi.
Meryem Uzerli neden Cannes' te ki? Rol aldığı bir film mi var Caannes'te? Bence Uzerli'nin oyunculuğu kötü.