Yıldız Tilbe Sahnesinde Ağırladığı Aleyna Tilki'ye Hiç Duyulmamış Bir Şarkısını Hediye Ettiğini Açıkladı!
Yıldız Tilbe Sahnesinde Ağırladığı Aleyna Tilki'ye Hiç Duyulmamış Bir Şarkısını Hediye Ettiğini Açıkladı!
Güçlü sesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıktı. Tilbe, daha önce olduğu gibi yeniden bir şarkısını genç şarkıcıya verdiğini açıklayarak övgüler yağdırdı.
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İlk kez Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki küçük yaşlarda atıldığı müzik dünyasında "Sen Olsan Bari" şarkısıyla inanılmaz bir patlama yaşadı.
O günden beri müzik listelerimizden eksik olmayan parçalara imza atan genç şarkıcı zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve herkesi dumur eden açıklamalarıyla da gündeme geliyor tabii.
Güçlü sesiyle, usta isimlerin de dikkatini çekmeye başlayan Tilki, 5 Haziran 2019 yılında Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları adlı albümündeki "Yalnız Çiçek" parçasına yeniden yorumlamıştı.
O dönem kostümleri ve sahneleriyle öne çıkan bir kliple beraber piyasaya yeniden sürülen şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde üçüncü sıranın sahibi olmuştu.
Yaptığı cover'la başta Yıldız Tilbe olmak üzere milyonlarca kişinin gönlünü fetheden Aleyna Tilki cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
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Güçlü sesine ve yüreklerimize derinden dokunan şarkı sözleriyle hepimizi mest eden Yıldız Tilbe önceki akşam hayranlarıyla bir araya geldi.
Kendisini dinlemeye gelen Aleyna Tilki'yi sahneye çıkaran Tilbe, genç şarkıcının çıkaracağı yeni albüm için daha önce duyulmamış bir şarkısını hediye ettiğini duyurdu.
Usta sanatçı "Aleyna sıradan bir şarkımı çok güzel bir hale getirdi. Bana da dinletti. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yolun açık olsun" sözleriyle de övgü yağdırdı.
Aleyna Tilki de Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktığı anları Instagram hesabından bu şekilde paylaştı:
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