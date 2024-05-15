Yıldız Tilbe Sahnesinde Ağırladığı Aleyna Tilki'ye Hiç Duyulmamış Bir Şarkısını Hediye Ettiğini Açıkladı!

Güçlü sesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıktı. Tilbe, daha önce olduğu gibi yeniden bir şarkısını genç şarkıcıya verdiğini açıklayarak övgüler yağdırdı.