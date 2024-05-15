Hande Erçel'in Tatile Gittiği Nazlı Sabancı İçin Verdiği Müstakbel Elti Çıkışı Dikkat Çekti
Hande Erçel'in Tatile Gittiği Nazlı Sabancı İçin Verdiği Müstakbel Elti Çıkışı Dikkat Çekti
Hakan Sabancı'yla olan olan aşkıyla gündemden bir an düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grupla tatile gitmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün görüntülenen ünlü oyuncunun 'Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?' sorusuna verdiği yanıt bir nebze kafa karıştırdı.
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"Birkaç aya biter" denilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı doludizgin şekilde devam ediyor. İki yıldır beraber olan çift uzun zamandır magazinin yakın merceği altında.
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden olan Sabancılar'a girmek için çaba harcadığı söylenen Hande Erçel'in sevdiceğiyle beraber Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ile ortak organizasyonlarda boy göstermesi, büyük bir adım olarak değerlendirilmişti.
Ünlü oyuncu, Gatsby temalı doğum gününe katılan Hacı ve Nazlı Sabancı'yla yan yana hiçbir karede yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı.
Dila Tarkan'ın Çin yeni yılını kutlama davetinde ilk kez beraber gördüğümüz Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın yeni bir iş birliğinin altına birlikte imza atması da çok konuşulmuştu.
Hakan Sabancı'yla dünya turuna çıkmasına alıştığımız Hande Erçel'in, hızla yakın ilişki kurduğu Nazlı Sabancı'yla da tatile çıkması gündeme oturdu.
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Kalabalık bir ekiple Lizbon'a tatile giden Hande ve Nazlı'nın da yer aldığı karelerde bir an olsun ayrılmadıkları da görüldü.
Tatil dönüşünde kendisini havalimanında karşılayan muhabirlere olan sert tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in Nazlı Sabancı'yla vedalaşma anı da gözden kaçmadı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün kameralara takılan Hande Erçel'e "Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?" sorusu soruldu.
"Öyle demeyelim (elti). Arkadaşlarımla güzel bir tatil oldu, çok güzel geçti, kız kıza eğlendik" diyerek "müstakbel elti" sıfatını reddeden Erçel'in cevabını yine akıllara soru işaretleri getirdi.
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