Hande Erçel'in Tatile Gittiği Nazlı Sabancı İçin Verdiği Müstakbel Elti Çıkışı Dikkat Çekti

Hakan Sabancı'yla olan olan aşkıyla gündemden bir an düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grupla tatile gitmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün görüntülenen ünlü oyuncunun 'Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?' sorusuna verdiği yanıt bir nebze kafa karıştırdı.