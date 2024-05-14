İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses'in Çok Acı Sosla Verdiği İmtihan Gözlerimizi Yaşarttı
İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses'in Çok Acı Sosla Verdiği İmtihan Gözlerimizi Yaşarttı
İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda anne olan gelini Yasemin Tatlıses'in tam bir Şanlıurfa gelini olduğuna daha önce şahit olmuştuk. Ünlü güzel bunu hepimize bir kez daha kanıtladı. Dünyanın en acı soslarından birini yiyen Yasemin Tatlıses'in son hali izlerken hepimizin gözlerini yaşarttı.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 7 Ekim 2021 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.
Aşklarıyla herkesin gıpta ettiği bir çifte dönüşen ikilinin "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi epey heyecan yaratmıştı.
22 Ocak Pazartesi günü babalarının da isimlerini taşıyan ikiz oğullarını kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin sosyal medya paylaşımları daha da yakından takip edilir oldu.
Hele ki bu paylaşımlarda oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir de olunca tadından yenmedi desek yeridir...
Tüm zamanlarını bebekleriyle geçiren taze anne Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde oğullarını halayla uyuttuğu anlar hepimizi çok güldürmüştü.
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Kusursuz fiziğiyle iki bebek doğurduğuna bir türlü inanamadığımız ünlü güzel, kendi iradeleriyle aldıklarını belirten bir imza karşılığında aldığı dünyanın en acı sosuyla mücadele verdi
Sostan tadım yaptırdıktan sonra elini üç kez yıkadığını söyleyen Yasemin gelin üzerinden saatler geçtikten sonra gözünü kaşımış ve olanlar olmuş!
"İyi ki çocuklara dokunmadım" diyerek gözüne buz tutan Yasemin Tatlıses'in o paylaşımını da buraya bırakıyoruz:
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