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İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses'in Çok Acı Sosla Verdiği İmtihan Gözlerimizi Yaşarttı

İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses'in Çok Acı Sosla Verdiği İmtihan Gözlerimizi Yaşarttı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:19

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda anne olan gelini Yasemin Tatlıses'in tam bir Şanlıurfa gelini olduğuna daha önce şahit olmuştuk. Ünlü güzel bunu hepimize bir kez daha kanıtladı. Dünyanın en acı soslarından birini yiyen Yasemin Tatlıses'in son hali izlerken hepimizin gözlerini yaşarttı.

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 7 Ekim 2021 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 7 Ekim 2021 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.

Aşklarıyla herkesin gıpta ettiği bir çifte dönüşen ikilinin "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi epey heyecan yaratmıştı.

Aşklarıyla herkesin gıpta ettiği bir çifte dönüşen ikilinin "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi epey heyecan yaratmıştı.

22 Ocak Pazartesi günü babalarının da isimlerini taşıyan ikiz oğullarını kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin sosyal medya paylaşımları daha da yakından takip edilir oldu.

22 Ocak Pazartesi günü babalarının da isimlerini taşıyan ikiz oğullarını kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin sosyal medya paylaşımları daha da yakından takip edilir oldu.

Hele ki bu paylaşımlarda oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir de olunca tadından yenmedi desek yeridir...

Hele ki bu paylaşımlarda oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir de olunca tadından yenmedi desek yeridir...

Tüm zamanlarını bebekleriyle geçiren taze anne Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde oğullarını halayla uyuttuğu anlar hepimizi çok güldürmüştü.

Tüm zamanlarını bebekleriyle geçiren taze anne Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde oğullarını halayla uyuttuğu anlar hepimizi çok güldürmüştü.

Detayları da burada anlatmıştık:

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Kusursuz fiziğiyle iki bebek doğurduğuna bir türlü inanamadığımız ünlü güzel, kendi iradeleriyle aldıklarını belirten bir imza karşılığında aldığı dünyanın en acı sosuyla mücadele verdi

Kusursuz fiziğiyle iki bebek doğurduğuna bir türlü inanamadığımız ünlü güzel, kendi iradeleriyle aldıklarını belirten bir imza karşılığında aldığı dünyanın en acı sosuyla mücadele verdi

Sostan tadım yaptırdıktan sonra elini üç kez yıkadığını söyleyen Yasemin gelin üzerinden saatler geçtikten sonra gözünü kaşımış ve olanlar olmuş!

Sostan tadım yaptırdıktan sonra elini üç kez yıkadığını söyleyen Yasemin gelin üzerinden saatler geçtikten sonra gözünü kaşımış ve olanlar olmuş!

"İyi ki çocuklara dokunmadım" diyerek gözüne buz tutan Yasemin Tatlıses'in o paylaşımını da buraya bırakıyoruz:

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