İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses'in Çok Acı Sosla Verdiği İmtihan Gözlerimizi Yaşarttı

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda anne olan gelini Yasemin Tatlıses'in tam bir Şanlıurfa gelini olduğuna daha önce şahit olmuştuk. Ünlü güzel bunu hepimize bir kez daha kanıtladı. Dünyanın en acı soslarından birini yiyen Yasemin Tatlıses'in son hali izlerken hepimizin gözlerini yaşarttı.