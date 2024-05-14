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Konser Taleplerine Yetişemeyen Hadise Çözümü Kaşesini Artırmakta Buldu: Kaç Milyon İstiyor?

Konser Taleplerine Yetişemeyen Hadise Çözümü Kaşesini Artırmakta Buldu: Kaç Milyon İstiyor?

Hadise
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 14:27

Şarkılarıyla, sahnesiyle ve güzelliğiyle hepimizin hayran olduğu Hadise, yaza gümbür gümbür gelmeye hazırlanıyormuş. Kendisinin en büyük problemlerinden bir tanesi ise tekliflerin ardı arkasının gelmemesiymiş. Hadise ise buna çözümü kaşesini artırmakta bulmuş...

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Şarkıları dilimize pelesenk olan, konserleri tıklım tıklım geçen Hadise bu yaz yine oldukça meşgul olacakmış.

Şarkıları dilimize pelesenk olan, konserleri tıklım tıklım geçen Hadise bu yaz yine oldukça meşgul olacakmış.

Hiçbirimizin inkar edemeyeceği bir gerçek var ki o da Hadise'nin, Türkiye'nin en gözde şarkıcılarından biri olması. Ayrıca son dönemlerin de en yakından takip edilen isimlerinden bir tanesi.

Kendisi geçtiğimiz haftalarda konserde çekilen görüntüleriyle ilgili bir problem yaşamıştı...

Kendisi geçtiğimiz haftalarda konserde çekilen görüntüleriyle ilgili bir problem yaşamıştı...

Kameramanın kendisini çektiği açı dolayısıyla magazinde günlerce konuşulan Hadise'ye pek çok meslektaşından destek gelmişti.

Diğer bir yandan konserleri hariç yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme geliyor bildiğiniz gibi.

Diğer bir yandan konserleri hariç yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme geliyor bildiğiniz gibi.

Üç farklı reklam anlaşması sağlayan Hadise'nin bu reklam anlaşmalarının her birinden 10 milyon lira kazandığı söyleniyor. Yani toplamda 30 milyon lira...

Diğer bir yandan yaz için kendine ayıracak vakti kalmayan ve tekliflerin hızla yağdığı Hadise bu duruma çözüm bulmak için çareyi kaşesini artırmakta bulmuş!

Diğer bir yandan yaz için kendine ayıracak vakti kalmayan ve tekliflerin hızla yağdığı Hadise bu duruma çözüm bulmak için çareyi kaşesini artırmakta bulmuş!

Gördüğü yoğun talep karşısında tarifesinde güncellemeye gitmiş.

Hadise sahneye artık 3 milyon lira karşılığında çıkacakmış!

Hadise sahneye artık 3 milyon lira karşılığında çıkacakmış!

Siz ne diyorsunuz bu fiyatlar için? Uçuk mu yoksa hakkı mı?

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