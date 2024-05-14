Konser Taleplerine Yetişemeyen Hadise Çözümü Kaşesini Artırmakta Buldu: Kaç Milyon İstiyor?
Konser Taleplerine Yetişemeyen Hadise Çözümü Kaşesini Artırmakta Buldu: Kaç Milyon İstiyor?
Şarkılarıyla, sahnesiyle ve güzelliğiyle hepimizin hayran olduğu Hadise, yaza gümbür gümbür gelmeye hazırlanıyormuş. Kendisinin en büyük problemlerinden bir tanesi ise tekliflerin ardı arkasının gelmemesiymiş. Hadise ise buna çözümü kaşesini artırmakta bulmuş...
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Şarkıları dilimize pelesenk olan, konserleri tıklım tıklım geçen Hadise bu yaz yine oldukça meşgul olacakmış.
Kendisi geçtiğimiz haftalarda konserde çekilen görüntüleriyle ilgili bir problem yaşamıştı...
Diğer bir yandan konserleri hariç yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme geliyor bildiğiniz gibi.
Diğer bir yandan yaz için kendine ayıracak vakti kalmayan ve tekliflerin hızla yağdığı Hadise bu duruma çözüm bulmak için çareyi kaşesini artırmakta bulmuş!
Hadise sahneye artık 3 milyon lira karşılığında çıkacakmış!
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