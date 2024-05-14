Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Evlilik Yolunda Melisa Aslı Pamuk'tan Kariyer Konusunda Veto Geldi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Yurt dışı gezilerinden tutun da pek çok etkinliğe birlikte katılmaya kadar göz önünde olan çift evlilik yolunda ilerliyor. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Yusuf Yazıcı'ya sevgilisi Pamuk'tan kariyeri hakkında seçim yapması isteğinin geldiği iddia edildi.