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Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Evlilik Yolunda Melisa Aslı Pamuk'tan Kariyer Konusunda Veto Geldi

Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Evlilik Yolunda Melisa Aslı Pamuk'tan Kariyer Konusunda Veto Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 12:58

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Yurt dışı gezilerinden tutun da pek çok etkinliğe birlikte katılmaya kadar göz önünde olan çift evlilik yolunda ilerliyor. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Yusuf Yazıcı'ya sevgilisi Pamuk'tan kariyeri hakkında seçim yapması isteğinin geldiği iddia edildi.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

Birikte sosyal medya postu paylaşarak da aşklarını doğrulayan ikilinin mutluluğu gözlerinden okunur vaziyetteydi. İlişkilerini saklamayan çift birlikte yurt dışı tatiline bile gitmişti.

Aşkları hız kesmeden devam eden çiftin evlilik yolunda olduğunu öğrenmiştik.

Aşkları hız kesmeden devam eden çiftin evlilik yolunda olduğunu öğrenmiştik.

Bir yıla yakındır sevgili olan çiftin evlenecekleri yönünde haberler görüyorduk. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ilişkide bir takım farklı durumlar yaşanmaya başlanmış.

Futbol kariyerine Fransa'da devam eden Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından teklif gelmiş.

Futbol kariyerine Fransa'da devam eden Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından teklif gelmiş.

Ancak Melisa Aslı Pamuk bu işe pek sıcak bakmıyormuş. Bu tekliflerden önce Yusuf Yazıcı'nın Fransa defterini kapatıp ülkeye döneceği yönünde iddialar da vardı hatırlarsanız.

Yusuf Yazıcı, Fransa ile sözleşmesini uzatmayarak takımla yollarını ayırırken yeni gelen teklifler epey ilgi çekici olmuş. Kariyeri için iyi olsa da sevgilisi Melisa Aslı Pamuk açısından pek iç açıcı bir durum olmamış...

Yusuf Yazıcı, Fransa ile sözleşmesini uzatmayarak takımla yollarını ayırırken yeni gelen teklifler epey ilgi çekici olmuş. Kariyeri için iyi olsa da sevgilisi Melisa Aslı Pamuk açısından pek iç açıcı bir durum olmamış...

İkilinin evlenmek istediği zaten söyleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın Fransa'yla sözleşmesini uzatmamasının en büyük etkeninin de sevgilisi Melisa Aslı Pamuk olduğu iddia ediliyor. Kendisi evlenip İstanbul'da yaşamak istiyormuş.

Yusuf Yazıcı'nın Fransa'yla sözleşmesini uzatmamasının en büyük etkeninin de sevgilisi Melisa Aslı Pamuk olduğu iddia ediliyor. Kendisi evlenip İstanbul'da yaşamak istiyormuş.

Yusuf Yazıcı'nın bu noktada alacağı karar merakla bekleniyor tabii ki. Sevgilisi İstanbul'da yaşamak isterken takımların teklifini nasıl değerlendirecek ilerki zamanlarda göreceğiz gibi...

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