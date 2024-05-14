Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Evlilik Yolunda Melisa Aslı Pamuk'tan Kariyer Konusunda Veto Geldi
Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Evlilik Yolunda Melisa Aslı Pamuk'tan Kariyer Konusunda Veto Geldi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Yurt dışı gezilerinden tutun da pek çok etkinliğe birlikte katılmaya kadar göz önünde olan çift evlilik yolunda ilerliyor. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Yusuf Yazıcı'ya sevgilisi Pamuk'tan kariyeri hakkında seçim yapması isteğinin geldiği iddia edildi.
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşkları hız kesmeden devam eden çiftin evlilik yolunda olduğunu öğrenmiştik.
Futbol kariyerine Fransa'da devam eden Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından teklif gelmiş.
Yusuf Yazıcı, Fransa ile sözleşmesini uzatmayarak takımla yollarını ayırırken yeni gelen teklifler epey ilgi çekici olmuş. Kariyeri için iyi olsa da sevgilisi Melisa Aslı Pamuk açısından pek iç açıcı bir durum olmamış...
Yusuf Yazıcı'nın Fransa'yla sözleşmesini uzatmamasının en büyük etkeninin de sevgilisi Melisa Aslı Pamuk olduğu iddia ediliyor. Kendisi evlenip İstanbul'da yaşamak istiyormuş.
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