Hülya Avşar'ın Serenay Sarıkaya'dan Çekinerek Kendisini Beğendiğini İtiraf Ettiği Mert Demir'den Cevap Geldi
Hülya Avşar'ın Serenay Sarıkaya'dan Çekinerek Kendisini Beğendiğini İtiraf Ettiği Mert Demir'den Cevap Geldi
Hülya Avşar, YouTube programının Murat Boz'la çektikleri bölümünde Mert Demir'i beğendiğini itiraf etmişti. Tabii bu itiraf sırasında Serenay Sarıkaya'ya ayıp olacağından da korkmuştu. Ünlü şarkıcı Mert Demir'e Avşar kızının itirafı sorulunca hoşuna gitti!
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Hülya Avşar, YouTube'da yaptığı talk show programıyla gündemden düşmüyor...
Programın son konuğu Murat Boz olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının aşk hayatını, bekarlığını, evlilik düşüncelerini epey bir irdelemişti Avşar kızı.
Çünkü Hülya Avşar'ın ağzından çıkan isim son dönemlerin ateşe düşüren prensi Mert Demir olmuştu!
Serenay Sarıkaya'yla uzun süre itiraf etmedikleri bir aşkın içindeler çünkü. Hülya Avşar da cevap vermeden önce "Serenay'a ayıp olmaz mı?" diye soruyor zaten.
Hülya Avşar'ın itirafı konusunda Serenay Sarıkaya ne düşünüyor bilmesek de, magazin muhabirleri Mert Demir'e bu konuyu sorma fırsatı bulmuş!
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Hülya Avşar'ın kendisini beğendiğini duyunca "Çok sağ olsun!" diyor. 😂
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