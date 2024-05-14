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Hülya Avşar'ın Serenay Sarıkaya'dan Çekinerek Kendisini Beğendiğini İtiraf Ettiği Mert Demir'den Cevap Geldi

Hülya Avşar'ın Serenay Sarıkaya'dan Çekinerek Kendisini Beğendiğini İtiraf Ettiği Mert Demir'den Cevap Geldi

Serenay Sarıkaya Hülya Avşar
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 11:10

Hülya Avşar, YouTube programının Murat Boz'la çektikleri bölümünde Mert Demir'i beğendiğini itiraf etmişti. Tabii bu itiraf sırasında Serenay Sarıkaya'ya ayıp olacağından da korkmuştu. Ünlü şarkıcı Mert Demir'e Avşar kızının itirafı sorulunca hoşuna gitti!

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Hülya Avşar, YouTube'da yaptığı talk show programıyla gündemden düşmüyor...

Hülya Avşar, YouTube'da yaptığı talk show programıyla gündemden düşmüyor...

'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programında konuklarına sorduğu özel sorularla bizim ağzımızı açık bırakıyor kendisi. Cinsel hayatlarından tutun da eski aşklarına magazine konu olacak pek çok başlığın altını keçeli kalemlerle çiziyor.

Programın son konuğu Murat Boz olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının aşk hayatını, bekarlığını, evlilik düşüncelerini epey bir irdelemişti Avşar kızı.

Programın son konuğu Murat Boz olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının aşk hayatını, bekarlığını, evlilik düşüncelerini epey bir irdelemişti Avşar kızı.

Hal böyle olunca Murat Boz'dan da karşılık gecikmemişti. Kendisi 'Beğendiğin biri var mı?' diye sorunca aldığı cevap beklenmedik olmuştu.

Murat Boz'u merak ettiyseniz o da burada:

Çünkü Hülya Avşar'ın ağzından çıkan isim son dönemlerin ateşe düşüren prensi Mert Demir olmuştu!

Çünkü Hülya Avşar'ın ağzından çıkan isim son dönemlerin ateşe düşüren prensi Mert Demir olmuştu!

Biliyorsunuz gündemden bir türlü düşmeyen ve her hareketi olay olan ünlüler kervanına Mert Demir de katıldı. Aşk hayatındaki gizem de bu konuda oldukça aktif rol oynadı.

Buyrunuz burada bahsettik:

Serenay Sarıkaya'yla uzun süre itiraf etmedikleri bir aşkın içindeler çünkü. Hülya Avşar da cevap vermeden önce "Serenay'a ayıp olmaz mı?" diye soruyor zaten.

Serenay Sarıkaya'yla uzun süre itiraf etmedikleri bir aşkın içindeler çünkü. Hülya Avşar da cevap vermeden önce "Serenay'a ayıp olmaz mı?" diye soruyor zaten.

Serenay Sarıkaya biricik aşkı Mert Demir konusunda oldukça gergin bir tutuma sahip biliyorsunuz. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyor ancak magazinde çıkan haberlere oldukça öfkeli. Özellikle Kimler Geldi Kimler Geçti dizi galasında 'reklam aşkı mı?' denince küplere binmişti...

Reklam aşkı mıydı peki?

Hülya Avşar'ın itirafı konusunda Serenay Sarıkaya ne düşünüyor bilmesek de, magazin muhabirleri Mert Demir'e bu konuyu sorma fırsatı bulmuş!

Hülya Avşar'ın itirafı konusunda Serenay Sarıkaya ne düşünüyor bilmesek de, magazin muhabirleri Mert Demir'e bu konuyu sorma fırsatı bulmuş!

Mert Demir ise bu durumdan oldukça hoşnut gözüküyor. 😂 2. Sayfa Instagram hesabında yayınlanan röportajda yüzünde güller açtığını görüyoruz. Belki de komiğine gitmiştir...

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Hülya Avşar'ın kendisini beğendiğini duyunca "Çok sağ olsun!" diyor. 😂

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