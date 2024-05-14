Çağla Şıkel'den İnzivadan Çıktığı Anlarla Dalga Geçen Yasemin Sakallıoğlu'na Jet Hızında Cevap Geldi

Çağla Şıkel'in inzivaya çekildiği anların videosu sosyal medyada epey konuşuldu bildiğiniz gibi. Bu durumu pek çok fenomen ve ünlü isim de tiye aldı. Bu isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu'ydu. Sakallıoğlu'nun Şıkel'i tiye aldığı videoya jet hızında cevap geldi.