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Çağla Şıkel'den İnzivadan Çıktığı Anlarla Dalga Geçen Yasemin Sakallıoğlu'na Jet Hızında Cevap Geldi

Çağla Şıkel'den İnzivadan Çıktığı Anlarla Dalga Geçen Yasemin Sakallıoğlu'na Jet Hızında Cevap Geldi

Çağla Şikel
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 10:28

Çağla Şıkel'in inzivaya çekildiği anların videosu sosyal medyada epey konuşuldu bildiğiniz gibi. Bu durumu pek çok fenomen ve ünlü isim de tiye aldı. Bu isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu'ydu. Sakallıoğlu'nun Şıkel'i tiye aldığı videoya jet hızında cevap geldi.

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Ünlü isim Çağla Şıkel'in son dönemlerde inziva ve meditasyon ile ne kadar yakından ilgili olduğunu görmüşsünüzdür.

Ünlü isim Çağla Şıkel'in son dönemlerde inziva ve meditasyon ile ne kadar yakından ilgili olduğunu görmüşsünüzdür.

Kendisi bu süreçlerde sosyal medyada fenomen olan Çetin Çetintaş ile çalışıyor. Aslında yoga konusunda dersler veren Çetin Çetintaş, farklı meditasyon türleri ile de dikkat çekiyor. Bunlardan biri gözü kapalı olan...

Bir diğeri de Çağla Şıkel'in de katıldığı karanlık inziva!

Bir diğeri de Çağla Şıkel'in de katıldığı karanlık inziva!

Kendini 11 saat boyunca karanlık inzivaya kapatan Çağla Şıkel'in meditasyon konusunda boyut atladığını düşünmüştük. 24 saat boyunca yemek yemeden ve su içmeden kendini kapatan Şıkel, bu süreci sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Haliyle kendisinin bu hali pek çok kişi tarafından tiye alınmıştı. Bu isimlerden biri de komedyen Yasemin Sakallıoğlu olmuştu.

Haliyle kendisinin bu hali pek çok kişi tarafından tiye alınmıştı. Bu isimlerden biri de komedyen Yasemin Sakallıoğlu olmuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda dolabının içinden tıpkı Çağla Şıkel gibi çıkan Yasemin Sakallıoğlu herkesi güldürmüştü.

Çağla Şıkel ise bu videoya sessiz kalmadı ve jet hızında cevap verdi.

Çağla Şıkel ise bu videoya sessiz kalmadı ve jet hızında cevap verdi.

Kendisini taklit eden Sakallıoğlu'na deli gibi güldüğünü söyledi.

Meditasyonu yaptıran Çetin Çetintaş ise "ucuzu seçtiğini ifşalarım bak" diyerek bizi bir kez daha güldürdü.

Meditasyonu yaptıran Çetin Çetintaş ise "ucuzu seçtiğini ifşalarım bak" diyerek bizi bir kez daha güldürdü.

Böyle tatlı iletişimlere bayılıyoruz, ne diyelim! 

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1.Harald

lütfen şüphelilere çaktırmadan el işareti yap. hemen acil durum ekiplerine bilgi veriyorum. herkes seni çok seviyor üzülme kurtulacaksın. silah zoru ile bu h... Devamını Gör

1.Harald

kendini 11 saat inzivaya kapatıp, 24 saat boyunca yemek yemeden ve su içmeden nasıl durmuş :))

Salgın Hastalık

Çağla hanımı bilemem ama bir kaç böyle metafizik ünlüyü kişisel olarak tanıyorum, hayatlarını biraz biliyorum. Bu metafizik şeylerin en az yarısı parasal kay... Devamını Gör