Çağla Şıkel'den İnzivadan Çıktığı Anlarla Dalga Geçen Yasemin Sakallıoğlu'na Jet Hızında Cevap Geldi
Çağla Şıkel'den İnzivadan Çıktığı Anlarla Dalga Geçen Yasemin Sakallıoğlu'na Jet Hızında Cevap Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü isim Çağla Şıkel'in son dönemlerde inziva ve meditasyon ile ne kadar yakından ilgili olduğunu görmüşsünüzdür.
Bir diğeri de Çağla Şıkel'in de katıldığı karanlık inziva!
Haliyle kendisinin bu hali pek çok kişi tarafından tiye alınmıştı. Bu isimlerden biri de komedyen Yasemin Sakallıoğlu olmuştu.
Çağla Şıkel ise bu videoya sessiz kalmadı ve jet hızında cevap verdi.
Meditasyonu yaptıran Çetin Çetintaş ise "ucuzu seçtiğini ifşalarım bak" diyerek bizi bir kez daha güldürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Hala onedioda ne arıyorum acaba?
lütfen şüphelilere çaktırmadan el işareti yap. hemen acil durum ekiplerine bilgi veriyorum. herkes seni çok seviyor üzülme kurtulacaksın. silah zoru ile bu h... Devamını Gör
kendini 11 saat inzivaya kapatıp, 24 saat boyunca yemek yemeden ve su içmeden nasıl durmuş :))
Çağla hanımı bilemem ama bir kaç böyle metafizik ünlüyü kişisel olarak tanıyorum, hayatlarını biraz biliyorum. Bu metafizik şeylerin en az yarısı parasal kay... Devamını Gör