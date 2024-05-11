Yasemin Sakallıoğlu Bu Sefer de Karanlık İnzivaya Çekilen Çağla Şıkel'i Ti'ye Aldı
Yasemin Sakallıoğlu Bu Sefer de Karanlık İnzivaya Çekilen Çağla Şıkel'i Ti'ye Aldı
11 saat boyunca bir kulübenin içinde karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da inziva videosuyla viral olan ünlü mankeni ti'ye alınca ortalık yıkıldı!
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Sosyal medyadaki tiplemeleriyle hayatın içinde başımıza gelenlere komik taraftan bakan Yasemin Sakallıoğlu, takipçilerini kırıp geçirmeye devam ediyor.
Kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran ünlü komedyen kahkaha tufanı yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Son dönemlerde meditasyona ağırlık veren manken Çağla Şıkel'in buz dolu kovaya girmesinden sonra bir kulübede inzivaya çekilmesi gündem oldu.
Sosyal medyada goygoyculara malzeme olan inziva paylaşımını pas geçmeyen Yasemin Sakallıoğlu "Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın size uygun karanlık odayı ayarlayalım😂" notunu düştüğü bi videoyla çıkageldi.
Videosuna "Zenginlerin meditasyon yöntemleri" başlığını düşen Sakallıoğlu'nun dolap içinden çektiği video görenlerin gülmekten gözlerini yaşarttı.
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Kendisi hakkında yapılan videoyu gördükten sonra tüm samimiyetiyle Yasemin Sakallıoğlu'na cevap veren Çağla Şıkel de çok gülmüş bu paylaşıma...
Çağla Şıkel'e tüm yoga ve meditasyon çalışmalarında destek olan Çetin Çetintaş da Yasemin'e yorum yapmadan geçemedi.
Hadi gelin, Yasemin Sakallıoğlu'nun Çağla Şıkel'i ti'ye aldığı videoya gelen yorumlarından birkaçını daha görelim:
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