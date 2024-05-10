Buz Dolu Fıçı Kesmedi: Çağla Şıkel Bu Sefer de Kendini 11 Saat Boyunca Karanlık Kulübeye Hapsetti!
Buz Dolu Fıçı Kesmedi: Çağla Şıkel Bu Sefer de Kendini 11 Saat Boyunca Karanlık Kulübeye Hapsetti!
Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek ülkemizde akımın öncüsü olan Çağla Şıkel, bu sefer de 'karanlık inzivaya' çekildi...
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla gündeme geliyor biliyorsunuz! Sağlıklı yaşamın timsali haline gelen Şıkel'in sosyal medya paylaşımları kadar hiç bozulmayan fiziği de dikkat çekiyor.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, "buz dolu fıçıda soğuk korkusunu yenme" trendinin öncüsüydü kendisi. Geçtiğimiz Temmuz ayında oğluyla beraber 4 derece suda 2 dakika boyunca kalmış, müthiş bir deneyim olduğunu aktarmıştı.
Şıkel, geçtiğimiz dakikalarda bir kez daha meditasyon meselesine boyut atlattı! Bu sefer de "karanlık inzivaya" çekilen Şıkel, bir gece öncesinden son yemeğini 18:30 gibi yiyip 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladı, kulübenin içinde ise aralıksız 11 saat kaldı... Duygularını ise şöyle dile getirdi;
Gelin, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da bu kendini kulübeye kapama deneyimini kimler nasıl değerlendirmiş beraber bakalım! 😂 👇
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