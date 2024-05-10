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Buz Dolu Fıçı Kesmedi: Çağla Şıkel Bu Sefer de Kendini 11 Saat Boyunca Karanlık Kulübeye Hapsetti!

Buz Dolu Fıçı Kesmedi: Çağla Şıkel Bu Sefer de Kendini 11 Saat Boyunca Karanlık Kulübeye Hapsetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
10.05.2024 - 18:20

Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek ülkemizde akımın öncüsü olan Çağla Şıkel, bu sefer de 'karanlık inzivaya' çekildi...

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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla gündeme geliyor biliyorsunuz! Sağlıklı yaşamın timsali haline gelen Şıkel'in sosyal medya paylaşımları kadar hiç bozulmayan fiziği de dikkat çekiyor.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla gündeme geliyor biliyorsunuz! Sağlıklı yaşamın timsali haline gelen Şıkel'in sosyal medya paylaşımları kadar hiç bozulmayan fiziği de dikkat çekiyor.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, "buz dolu fıçıda soğuk korkusunu yenme" trendinin öncüsüydü kendisi. Geçtiğimiz Temmuz ayında oğluyla beraber 4 derece suda 2 dakika boyunca kalmış, müthiş bir deneyim olduğunu aktarmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, "buz dolu fıçıda soğuk korkusunu yenme" trendinin öncüsüydü kendisi. Geçtiğimiz Temmuz ayında oğluyla beraber 4 derece suda 2 dakika boyunca kalmış, müthiş bir deneyim olduğunu aktarmıştı.

Fakat dillere de düşmüştü elbette, kaçıranlar için o anların detaylarından ve gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Şıkel, geçtiğimiz dakikalarda bir kez daha meditasyon meselesine boyut atlattı! Bu sefer de "karanlık inzivaya" çekilen Şıkel, bir gece öncesinden son yemeğini 18:30 gibi yiyip 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladı, kulübenin içinde ise aralıksız 11 saat kaldı... Duygularını ise şöyle dile getirdi;

Şıkel, geçtiğimiz dakikalarda bir kez daha meditasyon meselesine boyut atlattı! Bu sefer de "karanlık inzivaya" çekilen Şıkel, bir gece öncesinden son yemeğini 18:30 gibi yiyip 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladı, kulübenin içinde ise aralıksız 11 saat kaldı... Duygularını ise şöyle dile getirdi;

Kapı kapanır kapanmaz 'ne zaman açılacak?' diye düşünen zihnimden kurtulmam birkaç saniyemi aldı ve sadece nefesime odaklandım… Meditasyon yapıp yapmadığımı dahi bilmiyorum ki... 

Meditasyonun zaten kendi kendine olduğu, gözümü açsamda zifiri karanlık, BEN, en derinlerim ve nefesim arasında geçen 11 saat...

Bir gece öncesinden son yemeğimi 18:30 gibi yiyip 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladım. Aynı zamanda vücudumun kendini yenilemesine fırsat tanıdığım büyülü saatler...

Kendime hiç bu kadar yaklaştığımı hissetmemiştim. Hiçkimsesiz hiçbir şeysiz ve zamansız olma hali... Kimi zaman bir cenin gibi kıskıvrak kimi zaman genişleyen kabına sığmayan yaşamın kendisiydim...

 Ah o kuş sesleri... Bir an bile susmadılar buradayız seni bekliyoruz der gibi... En derin en uzun kendimle başabaşa kalışımdı …

Gelin, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da bu kendini kulübeye kapama deneyimini kimler nasıl değerlendirmiş beraber bakalım! 😂 👇

Sonra da bu kendini kulübeye kapama deneyimini kimler nasıl değerlendirmiş beraber bakalım! 😂 👇
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kyle-reese

Bu çağ hiç iyi gelmedi insanlara hiç

tinkywinky

Para çok dert yok canı sıkılıyor işte napsın

imdat can yucer

zenginlikden çıldırmış işte