Anneciği Panik: Cemal Can Canseven Bebek Oynatmak İsterken Vakumlu Oyuncağın Kurbanı Oldu
Anneciği Panik: Cemal Can Canseven Bebek Oynatmak İsterken Vakumlu Oyuncağın Kurbanı Oldu
Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Fenomen haline gelen Canseven, bir bebekle oynarken alnına yapıştırdığı oyuncağın azizliğine uğradı. Vakumlu oyuncak yüzünden alnında kocaman bir morluk oluşunca çeşitli çarelere başvurduğu anlar epey güldürdü.
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Survivor 2020 sezonunda yapılan Ünlüler-Gönüllüler yarışmasından şampiyon olan Cemal Can Canseven kısa sürede pek çok kişinin gönlünü fethetmeyi başardı.
Yarışmadaki doğal halleriyle izleyicilere eğlenceli anlar da yaşanan Cemal Can Survivor 2022: All Star'da da mücadele etmişti.
Kendisinin, YouTube'da çektiği makyaj videoları sonrası inanılmaz bir tanınırlık elde eden Danla Bilic'le olan arkadaşlığı da "bize de nasip olur mu?" dedirtmeye devam ediyor. 🧿
Enerjisi, yakışıklılığıyla hayran kitlesini günden güne arttırdığına şahit olduğumuz Cemal Can Canseven'in samimi halleri sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Son paylaşımlarıyla yine sevenlerini güldüren Cemal Can bu sefer de bir bebişi oynatmak için kolları sıvadı.
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Alnına yapıştırdığı oyuncakla yarım saat boyunca bebeği oynattığını ifade eden eğlenceli fenomenin o anlarını bırakalım buraya:
Dakikalarca yapışık kalan vakumlu oyuncağı alnından çıkardıktan sonra büyük bir sürprizle şarkılaşan Cemal Can kocaman bir morlukla karşımıza çıktı. 😂
Cemal Can'ın biricik anneciği Rukiye Hanım da oğlunun alnındaki morluğu görünce "benim güzel oğlum..." diyerek şaşkınlık yaşadı.
Morarmaya hızla bir çözüm aramaya başlayıp ilk çareyi buzluktan çıkardığı kaşıkla alnına masaj yapmakta aradı.
İkinci adım olarak kendini eczaneye atan Cemal Can morluğun geçmediği takdirde takipçileriden fondöten önerisi istedi.
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Birkaç saat sonra durum güncellemesiyle karşımıza çıktı kendisi. "Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne" notuyla hala morluğun geçmediğini gösterdi.
Bu durumu yaşayan tek kişi olmadığını görünce de gelen sevincini yine takipçileriyle paylaştı tabii.
Dileriz bir an önce alnın eski haline döner sevgili Cemal Can... 😂❤️
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