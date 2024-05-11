Anneciği Panik: Cemal Can Canseven Bebek Oynatmak İsterken Vakumlu Oyuncağın Kurbanı Oldu

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Fenomen haline gelen Canseven, bir bebekle oynarken alnına yapıştırdığı oyuncağın azizliğine uğradı. Vakumlu oyuncak yüzünden alnında kocaman bir morluk oluşunca çeşitli çarelere başvurduğu anlar epey güldürdü.