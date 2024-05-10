Komedyen Polemiği Dallanıyor: Usta Oyuncu Zihni Göktay'dan Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Olay Yorum

Göndermeleriyle gündemi çalkalayan Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'dan sonra Hasan Can Kaya'ya sarması çok konuşulmuştu. Birçok ünlü ismin tarafını belli ettiği komedyen atışmasına bu sefer de usta oyuncu Zihni Göktay dahil oldu. Ünlü sanatçı çoğu kişiden farklı bir yorumda bulundu.