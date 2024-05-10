Komedyen Polemiği Dallanıyor: Usta Oyuncu Zihni Göktay'dan Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Olay Yorum
Komedyen Polemiği Dallanıyor: Usta Oyuncu Zihni Göktay'dan Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Olay Yorum
Göndermeleriyle gündemi çalkalayan Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'dan sonra Hasan Can Kaya'ya sarması çok konuşulmuştu. Birçok ünlü ismin tarafını belli ettiği komedyen atışmasına bu sefer de usta oyuncu Zihni Göktay dahil oldu. Ünlü sanatçı çoğu kişiden farklı bir yorumda bulundu.
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Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli elbisesinin sosyal medyada gündem olmasından sonra gönderme bombardımanına başlamıştı.
Eski aşkıyla sataşmaları bitmeden yeni bir olayla gündeme gelen ünlü komedyen bir gösterisinde de "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek meslektaşı Hasan Can Kaya'yı ti'ye almıştı.
Kendisine atılan taşı gören Kaya ise “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diyerek konuyu cevapsız bırakmamıştı.
Komedyenlerin tartışmasına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağarken Şahan Gökbakar tarafını belli eden ilk ünlü isim olmuştu.
Ardından Hamdi Alkan çıkagelmiş ve "Cem Yılmaz ayrı bir kulvardır tartışmasız" diyerek o da tarafını belli etmişti.
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Komedyen atışmasına dahil olan son kişi, Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İşbirliğiyle düzenlenen törene katılan usta oyuncu Zihni Göktay oldu.
HaberTürk'ün haberine göre; "Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?" diye sorulan ünlü sanatçı "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek kahkaha attı.
Bunun üzerine "Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?" sorusuyla karşılaşan Göktay, "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" yanıtıyla dikkat çekti.
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