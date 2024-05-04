Komedyenlerin Polemiği Büyüyor: Hamdi Alkan da Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Dahil Oldu!
Komedyenlerin Polemiği Büyüyor: Hamdi Alkan da Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Dahil Oldu!
Serenay Sarıkaya'yla olan göndermeleşmeleri yüzünden eleştirilen Cem Yılmaz gösteri anında hızını alamayıp Hasan Can Kaya'ya da sataşmıştı. Kaya'dan gelen 'veteran komedyen' yanıtı sonrası olaylar daha da hareketlendi. Günden güne büyüyen komedyen polemiğine bu sefer de Hamdi Alkan dahil oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli kıyafetine çeşitli göndermeler yaptığı için eleştirilmesini duymayan yoktur!
Özellikle o günden bu yana sosyal medyadaki paylaşım ve zaman zaman ne olduğuna anlam vermekte güçlük çektiğimiz göndermeleriyle öne çıkmaya devam etti kendisi.
Gösterisinde yaptığı espirilerin sosyal medyada yayılması üzerine sert tepkisiyle de gündem olan Cem Yılmaz, Sarıkaya'dan sonra Hasan Can Kaya'ya sarmaya karar vermişti.
Konuşanlar programıyla büyük ilgi gören Hasan Can'ın küfürlü konuşmasına dikkat çeken Yılmaz'ın "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k? sözleri yeni tartışmayı başlatmıştı.
Kendisine sataşan Cem Yılmaz'ın sözlerini boş geçmeyen Kaya da "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diye çıkışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İki komedyen arasındaki tartışma tam gaz devam ederken dobra açıklamalarıyla olay olan Şahan Gökbakar da konuya girip tarafını belli etmişti.
Daha büyüyeceğe benzeyen tartışmaya bu sefer de ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan el attı!
Ekotürk'te Öykü Cengiz'in konuğu olan Hamdi Alkan "Cem Yılmaz ayrı bir kulvardır tartışmasız. Bazı şeylerde terazinin dengelerini bilmek gerekiyor" diyerek tarafını belli etmiş oldu!
Hamdi Alkan açıklama anları da buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın