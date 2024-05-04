Komedyenlerin Polemiği Büyüyor: Hamdi Alkan da Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya Atışmasına Dahil Oldu!

Serenay Sarıkaya'yla olan göndermeleşmeleri yüzünden eleştirilen Cem Yılmaz gösteri anında hızını alamayıp Hasan Can Kaya'ya da sataşmıştı. Kaya'dan gelen 'veteran komedyen' yanıtı sonrası olaylar daha da hareketlendi. Günden güne büyüyen komedyen polemiğine bu sefer de Hamdi Alkan dahil oldu!