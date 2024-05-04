Efsane Yapım Ezel Dizisinin Oyuncuları Yıllar Sonra Beyazlar İçinde Bir Araya Gelince Yer Yerinden Oynadı!

Türk dizi tarihine damgasını vurmuş yapımlardan biri olan Ezel dizisi hem konusu hem de kadrosuyla gönülleri fethetmişti. Hafızalara kazınan Ezel'in oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Tabii bir yandan nostaljik yorumlar yağarken bir yandan da bembeyaz giyinmeleri dillere düştü!