Efsane Yapım Ezel Dizisinin Oyuncuları Yıllar Sonra Beyazlar İçinde Bir Araya Gelince Yer Yerinden Oynadı!
Efsane Yapım Ezel Dizisinin Oyuncuları Yıllar Sonra Beyazlar İçinde Bir Araya Gelince Yer Yerinden Oynadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
28 Eylül 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Ezel dizisi 20 Haziran 2011'de yayınlanan 71. bölümle final yapmıştı.
Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu adlı romanından uyarlanan dram ve aksiyon türündeki yapım yalnızca iki sezon ekranlarımızda kalmıştı.
Ama iki sezon diyip geçmemek gerek! İnanılmaz hikayesi ve adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran kadrosundaki Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Bade İşçil, Sedef Avcı, Haluk Bilginer gibi oyuncularıyla Ezel efsane oldu.
Unutulmaz replikleri ve sahneleriyle bir neslin gönlünde kocaman bir taht kuran Ezel'in popülerliği günümüzde de devam ediyor desek yanlış olmaz!
Final yaptıktan sonra çeşitli yapımlarda rol alarak başarılı devam ettiren ünlü oyuncuların değişimleri ve yetenekleri de zaman zaman gündeme geliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin en ikonik karakteri olan Eyşan'ın kardeşi "Bahar"ı canlandıran Sedef Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ezel hayranlarının gözlerinden kalpler çıkardı. Avcı'nın "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notlu paylaşımı bomba etkisi yarattı.
Gördük ki, Ezel dizisinin oyuncuları uzun yıllar sonra yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya geldi.
Tabii aradan geçen o kadar zamanın ardından bu kare yayınlanır da yer yerinden oynamaz mı? Hele ki tüm ekibin beyaz giyinmesi bir de üzerine 'Eyşan'a hayat veren Cansu Dere ve 'Cengiz'i canlandıran Yiğit Özşener'in olmaması da dile düştü.
Hadi gelin sosyal medyadan gelen bazı yorumları beraber görelim....
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Paralel evrende kerpeten ali: Size yer ayarlamadık cengiz orası tıklım tıklımdır şimdi ama fotoğrafları gösteririm ben sana 😎😎