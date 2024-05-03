Şarkıcı Hatice, Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Dikkat Çeken Bir Yorum Yaptı!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezininin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam etmesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası dayanamayıp sinir krizi geçirdiği ve intihara kalkıştığı iddia edildi. Dilan'ın intihar ettiği iddiasına çok sert çıkan şarkıcı Hatice 'tribünlere oynuyor' dedi!