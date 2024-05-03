Şarkıcı Hatice, Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Dikkat Çeken Bir Yorum Yaptı!
Şarkıcı Hatice, Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Dikkat Çeken Bir Yorum Yaptı!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezininin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam etmesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası dayanamayıp sinir krizi geçirdiği ve intihara kalkıştığı iddia edildi. Dilan'ın intihar ettiği iddiasına çok sert çıkan şarkıcı Hatice 'tribünlere oynuyor' dedi!
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Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığıyla başlayan kariyerini güzellik sektörüne taşıdıktan sonra akılalmaz bir servetin sahibi olmuştu. Tabii Polat ailesi bu şatafatlı hayatlarının her anını sosyal medyadan gözlere de sokmuştu.
Haklarında "nereden geliyor bu paranın kaynağı?" şikayetlerinin artmasıyla önce MASAK ardından da emniyet güçleri harekete geçmişti.
"Enerciiii" demesiyle kulaklarımıza kazınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat başta olmak üzere fenomen çiftin çoğu aile üyesi hakkında soruşturma başlatılmış ve kara aklama-vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.
Kasım ayının ilk günlerinden bu yana cezaevinde yatan Dilan'ın ruh sağlığının iyi olmadığı yönünde haberler gelmeye devam ediyordu. Bu durum 25 Nisan'da görülen Banu Parlak davasında da devam etti.
Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan isimlerden olan Dilan'ın duruşma salonuna ağlayarak geldiği, mahkemeki kızının elini tutmaya çalıştığı ve ara karardan sonra sinir krizi geçirdiğini öğrenmiştik.
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Tutukluluğun devamı yönünde verilen karardan sonra bir kez daha sinir krizi geçirdiği iddia edilen Dilan Polat'ın Silivri cezaevinde intihara kalkıştığı haberleri yayıldı. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da haberleri doğruladı.
Polatgiller davasını ilk günden bu yana takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'se intiharın söz konusu olmadığını açıkladı.
Tüm magazin gündemi Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı yönündeki haberleriyle çalkalanırken şarkıcı Hatice'den de dikkat çeken bir tepki geldi!
Dilan Polat'ın tribünlere oynadığını söyleyip "asla canına kıymaz" diyen Hatice 2. Sayfa'nın paylaşımının altına şu yorumu yaptı:
"Bu kadın dışarıda sergileyeceği şatafatlı günlerin hesabını yapıyordur içerde adım kadar eminim asla canına kıymaz trübünlere oynamıyorsa adımı değiştiririm çocuklarına bu zulmü yapan kadın benim gözümde caniden başka bir şey değildir👍"
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Şarkıcı Hatice'nin paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇👇
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