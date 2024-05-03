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Ünlü Yapımcının Acı Günü: Acun Ilıcalı'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Hayatını Kaybetti!

Ünlü Yapımcının Acı Günü: Acun Ilıcalı'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.05.2024 - 15:24

Acun Ilıcalı aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü yapımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcası Gürbüz Ilıcalı'yı kaybedettiğini duyurdu.

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Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan Acun Ilıcalı bu sefer sosyal medya hesabından verdiği acı haberle gündeme oturdu.

Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan Acun Ilıcalı bu sefer sosyal medya hesabından verdiği acı haberle gündeme oturdu.

Ünlü yapımcının 86 yaşındaki amcası Gürbüz Ilıcalı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haber, hem Ilıcalı'nın ailesini hem de tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü yapımcının 86 yaşındaki amcası Gürbüz Ilıcalı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haber, hem Ilıcalı'nın ailesini hem de tüm sevenlerini yasa boğdu.

Amcasıyla beraber gülümsediği bir karesini Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "İyilikten başka bir şey düşünmeyerek ,zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür..." notuyla takipçilerini derinden etkiledi.

Amcasıyla beraber gülümsediği bir karesini Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "İyilikten başka bir şey düşünmeyerek ,zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür..." notuyla takipçilerini derinden etkiledi.

Ardından küçük kızı Melisa'nın da amcasıyla olan bir fotoğrafına da yer veren Acun Ilıcalı "Canımız Gürbüz Amcamı kaybettik, başımız sağ olsun…" notunu düştü.

Ardından küçük kızı Melisa'nın da amcasıyla olan bir fotoğrafına da yer veren Acun Ilıcalı "Canımız Gürbüz Amcamı kaybettik, başımız sağ olsun…" notunu düştü.

Ünlü yapımcının paylaşımına hem ünlü isimlerden hem takipçilerinden baş sağlığı mesajları bırakıldı...

Ünlü yapımcının paylaşımına hem ünlü isimlerden hem takipçilerinden baş sağlığı mesajları bırakıldı...
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