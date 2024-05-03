Boşanacakları İddialarına Umut Evirgen Tepki Gösterirken Taze Gelin Alina Boz’dan “Kocam Var” Çıkışı Geldi

2023 yılının son ayında nikah masasına oturan Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı hatta ikilinin boşanacağı iddiaları dolaşıyor. Sosyal medyadaki bu haberlerin ardından ilk kez açıklama yapan Umut Evirgen iddialara sert tepki gösterdi. Eşi Alina Boz'dan gelen kocam da kocam çıkışı ise epey güldürdü.