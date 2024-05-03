Boşanacakları İddialarına Umut Evirgen Tepki Gösterirken Taze Gelin Alina Boz’dan “Kocam Var” Çıkışı Geldi
Boşanacakları İddialarına Umut Evirgen Tepki Gösterirken Taze Gelin Alina Boz’dan “Kocam Var” Çıkışı Geldi
2023 yılının son ayında nikah masasına oturan Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı hatta ikilinin boşanacağı iddiaları dolaşıyor. Sosyal medyadaki bu haberlerin ardından ilk kez açıklama yapan Umut Evirgen iddialara sert tepki gösterdi. Eşi Alina Boz'dan gelen kocam da kocam çıkışı ise epey güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan Alina Boz ayrılığın 16. gününde yeni bir ilişkiye yelken açmış ve gönlünü yönetmen Umut Evirgen'e kaptırmıştı.
Hızına yetişemediğimiz şekilde ilişkiye başlayan Alina ve Umut ikilisinden gelen düğün haberi yine çoğumuzu şaşkınlığa uğratmıştı.
5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına taşıyan çiftin Emirgan’da demirli olan Halas Gemisi’nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı.
Burak Can ve Cemre Beygüven, Özge Özpirinçci ve Fatih Terim'in şahit olduğu nikah töreninden sonra da gündemden düşmeyen Alina Boz ve Umut Evirgen hakkıda çeşitli iddialar da ortaya atıldı.
Evliliklerinden üzerinden yalnıza birkaç ay geçen ikilinin boşanacağına dair haberler dolaşmaya başladı belki görmüşsünüzdür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Alina ve Umut çiftinden konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi. Güzel oyuncu açıklama yaparken dikkat çeken bir ricada bulundu.
Boz'un "Her şey yolunda. Evlilik çok iyi gidiyor. Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim." ifadesini kullandı.
Biricik eşinin aksine iddialara biraz daha sert çıkan Evirgen ise "Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan..." dedi.
Bir de üzerine "Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor" diyerek iddiaları net dille yalanladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın