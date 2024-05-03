2008'e Geri Döndü: Psikolojisinin Toparlanmasını Umduğumuz Britney Spears Kaldığı Oteli Birbirine Kattı!
2008'e Geri Döndü: Psikolojisinin Toparlanmasını Umduğumuz Britney Spears Kaldığı Oteli Birbirine Kattı!
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/02/britne...
Müzik kariyerini noktaladığını iddia eden pop yıldızı Britney Spears, kendi halinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatına devam ediyordu. Bir nebze de olsa psikolojik sorunlarını aştığı düşünülen şarkıcının dün ortaya çıkan görüntüleri yine ve yeniden endişelendirdi!
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Müzik sektörüne ve sahnelere adım attığı küçük yaştan beri magazin manşetlerinin bir numaralı kaynağı olan Britney Spears ve özel hayatına yaşadığı sorunları daha önce duymayan yok denecek kadar azdır.
Amerikan magazini tarafından inanılmaz bir psikolojik baskı ile karşılaşan Spears hayatının kolay olmayacağını anladığında daha ergenlik yıllarında bir genç kızdı.
Çocukları doğduktan sonra basının uyguladığı ve daha önce karşılaşmadığı türden bir zorbalığa maruz kalan isim en sonunda tek başına mücadele edememiş ve babasının himayesinin altına girmeye zorlanmıştı.
Onlarca yıl uğraştığı özgürlüğünü hayranlarından gördüğü destekle kazanan pop yıldızının babasıyla girdiği davanın zaferi sonrası biraz daha toparlandığı düşünülmüş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatına kendi halinde devam ettiği görülmüştü.
Fakat dün ortaya çıkan habere göre 14 aylık kocası Sam Asghari'den boşandığı öğrenilen ismin aynı gece ortaya çıkan görüntüleri sevenlerini tekrar endişelendirdi!
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Britney Spears, Çarşamba gecesi yeni erkek arkadaşıyla büyük bir kavgaya tutuştu, tartışma sonrası kontrolden çıktığı öğrenilen isim kameralara böyle yakalandı!
Çıplak şekilde otel koridorlarında bağırarak ağladığı söylenen şarkıcının aynı zamanda kavga anında yaralanmış olabileceği söylendi, olay yerine ambulans çağırıldı.
Britney erkek arkadaşı Paul Soliz ile Çarşamba gecesi geç saatlerde bir otele gitti… Otel odasından gelen tartışma seslerinin ardından müşterilerden biri polisi arayarak Britney'in eşkaline uyan bir kadının otel çalışanlarını ve misafirleri taciz ve tehdit ettiğini iddia etti.
Kısa bir süre sonra polislerin geldiği olay yerinde herhangi bir sorun belirtisi görülmedi ve polisler oteli terk etti, 11 sularında otel odasına çıkan Britney ve Paul burada eğlenmeye ve alkol almaya devam etti...
Odadayken büyük bir tartışmaya giren ve kaynaklara göre fiziksel bir kavgaya dönüşen olayda Britney bacağını incitti. Süitinin bulunduğu koridorda çığlık attığını ve kontrolden çıktığını söyleyen birkaç misafir ruhsal bir çöküntü yaşadığından bahsetti.
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Bir yastık ve battaniyeye sarılmış halde otelden çıkmakta olan Britney ile temasa geçen sağlık görevlileri, ünlü ismin ağlamakta olduğunu fark ettiler. Ambulansa binmeye karşı çıkan şarkıcı güvenliğiyle birlikte otelden ayrıldı, üstelik yanında erkek arkadaşı Paul olmadan.
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