2008'e Geri Döndü: Psikolojisinin Toparlanmasını Umduğumuz Britney Spears Kaldığı Oteli Birbirine Kattı!

Müzik kariyerini noktaladığını iddia eden pop yıldızı Britney Spears, kendi halinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatına devam ediyordu. Bir nebze de olsa psikolojik sorunlarını aştığı düşünülen şarkıcının dün ortaya çıkan görüntüleri yine ve yeniden endişelendirdi!