Kanser Tedavisi Gören Kate Middleton Prenses Charlotte'ı Paylaştı: Fakat Kendisini Görmek Yine Nasip Olmadı!
Kanser Tedavisi Gören Kate Middleton Prenses Charlotte'ı Paylaştı: Fakat Kendisini Görmek Yine Nasip Olmadı!
Geçirdiği operasyon sonrası ortalıktan kaybolan ve kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkan Kate Middleton uzun süredir tedavi görüyor. Bu süreçte göz önünde olmak istemediğini açıklayan prenses kızı Charlotte'ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
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İngiliz kraliyet ailesinin biricik gelini Kate Middleton'un Ocak ayında karnından geçirdiği operasyondan beri hakkında türetilen iddiaların ardı arkası kesilmiyordu hepimizin bildiği gibi.
Operasyonun üzerinden neredeyse üç ay sonra kameralara gözüken prenses oluşan komplo teorilerini bitirebileceğine inanırken ortalık daha da karışmıştı.
Ortaya çıkan boşanma ve sağlık sorunları iddiaları alıp başını gidince prenses arabada çekilen bir fotoğrafıyla basına yansımış fakat bu sefer de fotoğraftakinin kendisi olmadığı iddia edilmişti.
Son olarak öldüğü düşünülen prenses sarayın yayınladığı bir videoyla kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamış ve ailesiyle geçireceği bu süreç için saygı ve mahremiyet dileklerinde bulunmuştu.
Prenses Middleton, Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte isimli üç çocuğunun bu durumdan olabildiğince az etkilenmesini istediği için tedavi sürecini olabildiğince izole şekilde geçirmek istediğini söylemişti.
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Açıklama yaptığı video hakkındaki spekülasyonlara sessiz kalan prenses o gün bugündür, ne kamuoyuna açık etkinliklerde görülüyor ne de sağlık durumu hakkında konuşuyor.. Sırra yeniden kadem basan Kate Middleton yeni bir fotoğraf meselesiyle gündeme geldi.
Prenses Charlotte'in doğum gününü kutlayan Galler prensesinin gönderisinin altına "9. Yaş Günün Kutlu Olsun Prenses Charlotte! 🎂 Bugünkü tüm nazik mesajlarınız için teşekkür ederim. 📸 Galler Prensesi" notu düşüldü.
Kızının fotoğrafını çekip doğum gününü kutlayan Middleton'u yine ve yeniden göremeyen halk bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
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