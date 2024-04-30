Bir Kere Daha Hamilelik Haberini Duymayı Kaldıramayacağımız Rihanna'nin Şüpheli Hareketi Hayranlarını Korkuttu

İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, Ağustos ayında oğlunu kucağına almış ve herkesi minik ailesine hayran bırakmıştı! O günden bu yana birbirinden sevimli çocuklarıyla görüntülenen ASAP Rocky ve Rihanna artık müzik kariyerlerinden oldukça uzaklaşmıştı. Markası için bir lansmana katılan Rihanna verdiği görüntülerle 'yeniden hamile mi?' sorularını akıllara getirdi.