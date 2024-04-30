Bir Kere Daha Hamilelik Haberini Duymayı Kaldıramayacağımız Rihanna'nin Şüpheli Hareketi Hayranlarını Korkuttu
Bir Kere Daha Hamilelik Haberini Duymayı Kaldıramayacağımız Rihanna'nin Şüpheli Hareketi Hayranlarını Korkuttu
İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, Ağustos ayında oğlunu kucağına almış ve herkesi minik ailesine hayran bırakmıştı! O günden bu yana birbirinden sevimli çocuklarıyla görüntülenen ASAP Rocky ve Rihanna artık müzik kariyerlerinden oldukça uzaklaşmıştı. Markası için bir lansmana katılan Rihanna verdiği görüntülerle 'yeniden hamile mi?' sorularını akıllara getirdi.
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Müzikleriyle milyonları kendine hayran bırakmayı başarmış güzel şarkıcı Rihanna'yı şu sıralar sesiyle değil de makyaj markası ve sevimli ailesiyle sık sık duyuyoruz.
Ünlüler dünyasının en ikonik çiftlerinden olan Asap Rocky ve Rihanna 2013'ten beri birlikte olan ilişkilerini tüm dünyanın gözleri önünde yaşayan ikililerden biri.
2023 senesinin Şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi, Super Bowl şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.
2022 yılında ilk annelik deneyimini yaşayan Rihanna, Rza isimli oğlunu kucağına almıştı. Hamilelik haberlerinin ardı arkası kesilmeyince, hayranları albüm beklentilerini sıfıra indirmişti.
Çıkarttığı makyaj markasıyla tepkileri iyice üzerine çeken Rihanna, şu sıralar müzik kariyeri ve sesinden çok markasıyla gündemdeydi.
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Son zamanlarda sarı saçlarıyla dillere düşen Rihanna geçtiğimiz günlerde kendi markası için bir lansmana katıldı. Güzelliğiyle büyüleyen isim lansmandaki bir hareketiyle dikkat çekti.
Lansmanda alkollü içeceğini içermiş gibi yaparak ağzına götüren fakat yudum almayan Rihanna kameralara yakalanınca o anlar, akıllara hemen yeniden hamile olabileceği ihtimalini getirdi.
İşte o anlar👇
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emzirdiği için olabilir mi acaba 🙄😁