Performansıyla Coachella'yı Yakıp Geçen Lana Del Rey'in Kendine Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Performansıyla Coachella'yı Yakıp Geçen Lana Del Rey'in Kendine Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Coachella'ya danslarıyla ve sesiyle yeni bir boyut getiren Lana Del Rey, kendisini milyon TL'lik saatiyle ödüllendirdi...
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Şarkıları dünya çapında dinlenen ve piyasa sürdüğü albümlerden, muhteşem sesine yıllardır adından bahsettiren güzel şarkıcı Lana Del Rey'i tanımayan yoktur.
Hayranlarıyla olan iletişiminden, sempatik tavırlarına birçok kişinin kalbinde taht kurmuş ünlü isim uzun sürenin ardından ödül törenlerinde arkadaşlarıyla görülmeye başlamıştı.
Sahneye çıktığı andan itibaren herkesi sesiyle mest etmeyi başaran Lana Del Rey uzun süre sonra binlerce insanın katıldığı Coachella festivalinde yer aldı.
Performansı sırasında ışıl ışıl parıldayan şarkıcı sahneye motorlarla çıkmasından, yaptığı direk dansına ve Billie Eilish ile düetine dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı.
Coachella sonrası resmen herkesi bir kez daha kendine bırakan ünlü yıldız kendisine hediye olarak bir saat aldı. Saatiyle poz vermelere doyamayan ismin bu hediye için harcadığı tutar ise dudak uçuklattı.
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400.00 dolarlık (yaklaşık 13 milyon TL) saatin özellikleri ise şöyle sıralanıyor; 18 binden fazla pembe safir, zümrüt ve yakut bulunan saatin toplam ağırlığı bir buçuk kilogram.
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