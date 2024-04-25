Son Çare Estetiğe mi Başvurdu? Doğum Sonrası Kilolarıyla Gündemde Olan Adriana Lima'nın Değişimi Şoke Etti
Son Çare Estetiğe mi Başvurdu? Doğum Sonrası Kilolarıyla Gündemde Olan Adriana Lima'nın Değişimi Şoke Etti
Günümüzün en bilindik mankenlerinden biri olan Adriana Lima, son zamanlarda aldığı kilolar ile gündeme geliyordu. Doğum sonrası yüzündeki değişimle dillere düşen Lima, uzun süre sonra eski yüzüyle görüldü. Detaylar 👇
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Güzelliğiyle tüm standartları yıkan, sektöre adım attığı günden beri en çok beğenilen isimlerden biri olan Adriana Lima'yı tanımayan yoktur.
2022 senesinde 3. çocuğunu kucağına alan süpermodelin iki kız bir de erkek çocuğu var. Peş peşe yaptığı doğumlar sonrası özellikle yüzündeki değişimle olay olmuştu güzel isim.
43 yaşına basan Brezilyalı model göz önünde isimlerden biri olunca aldığı kilolar da, yıllar içinde değişen fiziği de dikkat çekiyor haliyle...
Bu noktada sosyal medya ikiye ayrılmış, kimisi bu baskıların yanlış olduğunu düşünürken kimisi ise Lima'nın değişimine inanamıştı.
Uzun süre sonra sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaşan model "doğal halim" mesajı vermek istedi. Fakat bu fotoğraf sonrası ortalık daha da karıştı.
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Estetik yaptırdığı iddiaları almış başını giderken Adriana Lima'dan cevap gelmişti,"Bir ergen kız çocuğu, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü...İlginiz için teşekkürler."
Dün yaptığı paylaşımla resmen eski haline dönen Lima kısa sürede binlerce güzel yorum ve beğeni aldı.
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