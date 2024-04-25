Bunu Kendine Neden Yaptın? Yeni Filmin Galasında Poz Kesen Ryan Gosling'in Yüzündeki Değişim Olay Yarattı
Bunu Kendine Neden Yaptın? Yeni Filmin Galasında Poz Kesen Ryan Gosling'in Yüzündeki Değişim Olay Yarattı
Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling önceki gün yeni filminin galasına katıldı. Kameralara poz kesen Gosling'in yüzündeki donuk ifade kısa sürede olay oldu. Botoksları yüzünden tepki çeken ünlü isme çeşit çeşit benzetme yapıldı. Detaylar 👇
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Ryan Gosling 2023 senesine Barbie filminde canlandırdığı Ken karakteriyle damga vurmuş, Hollywood'un önemli isimlerinden biri hepimizin bildiği gibi.
Yer aldığı dizi ve filmlerde yeteneklerini sayısız kez kanıtlamış oyuncu yakışıklılığıyla da ekranda göz dolduran isimlerden biri.
Uzun süredir sektörde olan Gosling 'The Notebook', 'Blade Runner', 'Drive' isimli farklı türdeki yapımlarla yıldızını parlatmış ve gözde isimlerden biri haline gelmişti.
Geçtiğimiz senden beri katıldığı ödül törenleriyle ve sempatik davranışlarıyla dikkat çeken 43 yaşındaki Gosling yüzündeki ufak değişimlerle de gündemdeydi.
3 Mayıs'ta vizyona girecek 'The Fall Guy' isimli filmini galasına katılan isim hem tek renk kıyafetiyle hem de yüzündeki botokslarla alay konusu oldu.
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Şu sıralar, kadınlar kadar erkek isimler de estetiğe merak salmış durumda bildiğimiz gibi, botoks kervanına katılan isimlerden biri olan Ryan Gosling tanıdığımız çoğu ismi akıllara getirdi...
Eski yakışıklılığından eser kalmayan ünlü isim elmacık kemiklerindeki dolgu, mimiksiz surat ifadeleri, ve yapay görünümüyle tepki çekti.
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