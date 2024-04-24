Aaron Taylor-Johnson'ın Eşi Sessizliğini Bozdu: Aralarındaki 24 Yıllık Yaş Farkına Gelen Yorumlara Rest Çekti
Aaron Taylor-Johnson'ın Eşi Sessizliğini Bozdu: Aralarındaki 24 Yıllık Yaş Farkına Gelen Yorumlara Rest Çekti
Yeni nesil James Bond'u canlandıracak Aaron Taylor-Johnson ve karısı Sam Taylor-Johnson göz önünde olmalarıyla birlikte evlilikleri ve aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekmişti. Johnson'un yönetmen kapısı ise yapılan yorumlara ilk defa yanıt verdi.
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Yer alacağı James Bond filmiyle ve yakışıklılığı ile herkesi heyecanlandıran Aaron Taylor Johnson bu haberden kısa bir süre sonra özel hayatıyla gündeme gelmişti.
Kendisinden 24 yaş büyük Sam Taylor Johnson ile evli olan oyuncu aralarındaki yaş farkına ve görünüşlerindeki zıtlığa birçok kötü yorum almıştı.
33 yaşındaki oyuncu 2012 senesinde yaptığı evliliğin hala çok mutlu bir şekilde ilerlediğini ve yapılan yorumları oldukça mantıksız bulduğunu söylemiş ve tepkisini belli etmişti.
18 yaşında tanıştığı ve 3 yılın ardından dünyaevine girdiği eşine son derece düşkün olduğunu söylemiş fakat ünlü yönetmen Sam Taylor Johnson konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı.
57 yaşındaki yönetmen Sam Taylor Johnson, kocası Aaron Taylor Johnson ile arasındaki 24 yıllık yaş farkına yapılan yorumlar karşısında şok olduğunu itiraf etti.
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Sam Taylor Johnson verdiği röportajda “Eşim benden genç olduğu için ilişkimize gösterilen bu ilgiyi ve bizimle ilgili merakı gerçekten anlamıyorduk. Artık aradan 14 yıl geçince bu ilgi ve merak azalmaya başladı ancak yine de insanların aklına ilk gelen şey bu yaş farkı oluyor” diyerek sözlerini noktaladı.
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