Selena Gomez'in Sürekli Yerin Dibine Sokulan Sevgilisi Benny Blanco Kıyafetiyle Eleştirilerin Odağı Oldu
Selena Gomez'in Sürekli Yerin Dibine Sokulan Sevgilisi Benny Blanco Kıyafetiyle Eleştirilerin Odağı Oldu
Birlikteliklerinin ilk gününden beri tepki çeken Selena Gomez ve Benny Blanco çifti hiçkimsenin yorumunu takmadan ilişkilerini son derece aşık şekilde sürdürmeye devam ediyor. Birlikte bir basketbol maçı seyretmeye giden çiftin verdiği görüntüler ise yine ve yeniden olay oldu. Detaylar 👇
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Olaylı özel hayatıyla magazin gündemine konu olan güzel şarkıcı Selena Gomez'in adını çalkantılı ilişikileriyle ve sonunda bulduğu aşkla şu sıralar sık sık anıyoruz.
Sağlık sorunları, sosyal medya paylaşımları derken yaptığı her hareketle göze batan Selena Gomez en sonunda sevgilisi Benny Blanco yüzünden tepki çekmişti.
Son zamanlarda, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco yüzünden hayranalarından beklenmedik tepkiler alan isim söylenenlere pek de kulak asmıyor.
Gomez'in hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu ve sonunda gerçek aşkı bulduğunu söyleyen çokken sevgilisine yapılan eleştiriler yine de son bulmuyor...
Geçtiğimiz gün bir basketbol maçına brilikte katılan çift kameralara poz kesti ve aşklarını kanıtlamak istermişçesine gülümsedi.
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Özellikle Selena Gomez'in objektiflere oynarmışçasına verdiği pozlar ve iklinin basketbol maçı için tercih ettiği abartılı kıyafet gözlerden kaçmadı.
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