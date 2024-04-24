Selena Gomez'in Sürekli Yerin Dibine Sokulan Sevgilisi Benny Blanco Kıyafetiyle Eleştirilerin Odağı Oldu

Birlikteliklerinin ilk gününden beri tepki çeken Selena Gomez ve Benny Blanco çifti hiçkimsenin yorumunu takmadan ilişkilerini son derece aşık şekilde sürdürmeye devam ediyor. Birlikte bir basketbol maçı seyretmeye giden çiftin verdiği görüntüler ise yine ve yeniden olay oldu. Detaylar 👇