Şımarıklığın Bu Kadarı! Kim Kardashian'ın Asistanından Her Sabahki İsteğini Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Şımarıklığın Bu Kadarı! Kim Kardashian'ın Asistanından Her Sabahki İsteğini Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/04/23/entert...
Ünlü internet ismi Kim Kardashian'ın şımarıklıklarını duymayan kalmamıştır. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel şova katılan Kardashian takıntılarına yeni bir boyut getirdi, asistanının her sabahki görevini anlatan Kardashian'a duyanlar inanamadı!
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Kim Kardashian'ı şöhret dolu yaşantısından, skandallarına ve aşk hayatına sık sık magazin manşetlerinde görüyoruz. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dından bahsettiriyor ünlü isim.
Vücut hatlarından, kıyafetlerine ve markasına her konuda göz önünde olmayı seven Kardashian'ların milyarderi Kim ultra lüks yaşantısıyla sürekli tepki çekiyor.
Her şeyin en lüksünü alıp takan ve kullanan isim, evleri, arabaları ve tatilleriyle göz önünde olmayı seviyor. Kimi zaman bunlarla takipçilerinin tepkilerini çekse de lüksten ödün vermeyen Kim Kardashian yeni açıklamlarıyla gündem oldu.
Skims tasarımcısı Kardashian geçtiğimiz gün "Jimmy Kimmel Live!” programına katıldı. Kahveye dokunmayı aklından bile geçirmeden önce kahve fincanından karton kılıfın çıkarılması gerektiği konusundaki takıntısını itiraf eden isim duyanları şoke etti.
Kim Kardashian sabahları kahvesini vermeden önce asistanlarından bu tuhaf görevi yapmalarını istediğini söyledi."Karton sesinden nefret ettiğiniz için mi kahvenizin Starbucks kılıfını çıkarttırıyorsunuz?” diye soran Kimmel, internette hakkında okuduğu söylentilere atıfta bulundu.
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Kardashian, "Evet, bu doğru ve o sesten olduğu gibi o histen de nefret ediyorum" dedi ve birlikte olduğu "her kimse" o bakmadığı sırada kılıfı çıkarttığını ekledi."Bunun yapıldığını göremiyorum ya da duyamıyorum ve hissedemiyorum," diye açıkladı. "Kartonun bardaktan çıkarılması benim için kara tahtaya çivi çakmak gibi bir şey."
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