Kim Kardashian'ın Dizine Gelen Suya Balıklama Atladığı Anları Paylaşması Akıllarda Soru İşaretleri Oluşturdu
Kim Kardashian'ın Dizine Gelen Suya Balıklama Atladığı Anları Paylaşması Akıllarda Soru İşaretleri Oluşturdu
Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine ve yeniden dillere düştü. Tatil sezonunu erken açan Kardashianlar günlerdir yaptıları paylaşımlarla dikkat çekeren, Kim'in kendini serin sulara atma şekli dalga konusu oldu. 👇
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Ünlü internet ismi ve magazin figürü Kim Kardashian'ın adını çıkarttığı markalarla ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık duyuyoruz.
Kardashian ailesinin marka kurucusu diyebileceğimiz Kim, diğer aile üyeleri gibi özel hayatını sosyal medyaya yansıtmaya adeta bayılıyor!
Kendi iç giyim markasını kuran ve giydiği kıyafetlerle modayı baştan yarattığını düşünen Kim Kardashian için tarz diyince akan sular duruyor bildiğimiz gibi.
Cesur bir moda anlayışı göstermekten asla çekinmeyen ünlü internet ismi geçtiğimiz haftalarda kendi bikini ve mayo koleksiyonunu çıkarttı ve bunu tanıtımı için tabii ki çıktığı tatili de kullandı.
Hem lüks tatiliyle gösteriş yapan hem de sosyal medyasına içerik üreten Kardashian'in bir fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı...
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Turks ve Caicos Adaları'na tatile giden isim dizi seviyesindeki suya balıklama atlarken fotoğraf çekildi ve bunu 363 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.
"Neden diz boyu suya dalıyor?" gibi birçok yorum yapılan fotoğraf sosyal medyayı sallayarak kısa sürede alay konusu oldu.
"Kızım nereye zıplıyorsun ????"
"Neden diz boyu suya dalıyor 💦"
"o sığ suya dalamazsın😭😭😭"
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"Daldığında kafanı çarptın mı?"
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