Kim Kardashian'ın Dizine Gelen Suya Balıklama Atladığı Anları Paylaşması Akıllarda Soru İşaretleri Oluşturdu

Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine ve yeniden dillere düştü. Tatil sezonunu erken açan Kardashianlar günlerdir yaptıları paylaşımlarla dikkat çekeren, Kim'in kendini serin sulara atma şekli dalga konusu oldu. 👇