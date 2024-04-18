Kafayı Saçlarıyla Bozan Rihanna'nın Babasının Dolabından Çaldığı Ceketle Verdiği Pozlar Alay Konusu Oldu
Kafayı Saçlarıyla Bozan Rihanna'nın Babasının Dolabından Çaldığı Ceketle Verdiği Pozlar Alay Konusu Oldu
Son dönemlerde gündeme farklı saç stilleriyle gelen ve sürekli değiştirdiği saçlarıyla ilgi odağı olan Rihanna markasının lansmanında giydiği kıyafetle resmen alay konusu oldu. Detaylar 👇
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Hamileliği ve dünyaya getirdiği iki oğluyla gündemimizden düşmeyen Rihanna şu sıralar ya markasıyla ya da yeni tarzlarıyla adından sıkça bahsettiriyor.
Son olarak Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için yaptığı düğünde sahne alan ve 6 milyon dolar kazandığı iddia edilen Rihanna son zamanlardaki görünümüyle olay oluyor.
Kendisini farklı saç renkleriyle görmeye alışık olsak da bir esmer bir sarışın halde objektiflere yakalanan şarkıcıya şu sıralar sarışınlık sevdası yüklenmiş!
Geçtiğimiz saatlerde uzun sarı saçlarıyla kendi makyaj markasının etkinliğine katılan Rihanna'nın sarı saçları yeniden ilgi odağı olsa da...
Güzel şarkıcının babasının dolabından çalmışçasına giydiği ceketi kısa sürede alay konusu oldu!
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