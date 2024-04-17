Hanımcılıkta Çığır Açan David Beckham'ın, Victoria Beckham'a Hazırladığı Video "Bize de Nasip Olsun" Dedirtti
Hanımcılıkta Çığır Açan David Beckham'ın, Victoria Beckham'a Hazırladığı Video "Bize de Nasip Olsun" Dedirtti
Yıllardır koruduğu yakışıklılığının yanı sıra eşine olan bağlılığı ve romantikliği ile çığır açmış isimlerden biri olan David Beckham'ın 25 yıllık karısı Victoria Beckham'a doğum günü için özel hazırladığı video çok kıskanıldı. Detaylar 👇
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90'lı yıllara damgasını vuran Spice Girl üyelerinden biri olan Victoria ve futbol tarihinde unutulmaz başarılar elde etmiş yakışıklı David Beckham'ın mutlu birlikteliğini duymayan yoktur.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Beckhamların kendileri gibi ünlü ailesi ve yakışıklı oğulları da büyük ilgi topluyor.
Gelmiş geçmiş birbirine en çok yakışan ve aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin takip edeni de çok kıskananı da bildiğiniz üzere.
Yakaladıkları her fırsatta birbirlerini paylaşan ikili her seferinde birçok güzel yorum ve beğeni alsa da bu sefer Beckham çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı!
Victoria Beckham'ın 50. yaşını kutlamak isteyen David Beckham unutulmaz bir jestte bulunarak karısının küçüklük fotoğraflarından 50 yaşına kadar birçok fotoğrafını ve videosunu birleştirerek hazırladığı bir gönderi paylaştı.
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"Güzel eşime mutlu yıllar... Bu doğum gününe girerken geriye dönüp bakmalı ve başardıklarınla, başardıklarınla ve inşa ettiklerinle gurur duymalısın, Posh spice, iş kadını ve tabii ki bir İngiltere kaptanıyla evlenmek 😂 " yazan David Beckham...
Sözlerini "Ama en büyük başarın çocukların, onlara rehberlik ediyorsun, onları seviyorsun ve öğretiyorsun... Seni kelimelerin ötesinde seviyorlar, hepimiz seni çok seviyoruz x Özel bir gün geçir, her şeyi hak ediyorsun, 50 ve fit ,DÜRÜST OLUYORUM" şeklinde bitirerek herkesi bir kez daha kıskançlıktan çatlattı...
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