Hanımcılıkta Çığır Açan David Beckham'ın, Victoria Beckham'a Hazırladığı Video "Bize de Nasip Olsun" Dedirtti

Yıllardır koruduğu yakışıklılığının yanı sıra eşine olan bağlılığı ve romantikliği ile çığır açmış isimlerden biri olan David Beckham'ın 25 yıllık karısı Victoria Beckham'a doğum günü için özel hazırladığı video çok kıskanıldı. Detaylar 👇