Nişanlısının Kanını İçen Megan Fox'un Ayrılık Sonrası "Erkeklere Enerjinizi Harcamayın" Sözleri Şoke Etti
Nişanlısının Kanını İçen Megan Fox'un Ayrılık Sonrası "Erkeklere Enerjinizi Harcamayın" Sözleri Şoke Etti
Şu sıralar estetikleriyle ve giyim tarzındaki değişimle konuşulan Megan Fox, nişanlısıyla ayrılıdğı haberiyle epey bir gündemdeydi. 'Onunla hep bir bağımız olacak' şeklinde konuşan Fox'un katıldığı programda söyledikleri şaşırttı. Detaylar 👇
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Doğal ve kusursuz güzelliğiyle sektöre adım attığı ilk günden beri ilgiyi üzerinden bırakmayan güzel isim Megan Fox hepimize bildiği gibi son zamanlardaki değişimiyle gündemde.
Bu değişimi çoğunlukla Machine Gun Kelly ile olan ilişisine yorulsa da estetik işlemleriyle ve yeni tarzıyla büyük tepki çekmişti güzel isim.
Bir ayrıl bir barış devam ettikleri ilişkilerine, birbirlerinin kanını içerek yemin ettikleri bir törenle oldukça resmiyet kazandırmış ve nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz ay Machine Gun Kelly ile olan ilişkisini sonlandırdığını öğrendiğimiz Megan Fox, uzunca bir süre sessizliğini korumuştu.
Fakat ünlü isim sessizliğini bozdu ve katıldığı bir programda "Bekar kadınların senden tavsiye almaya ihtiyacı var" sorusuna ağzını açarak ve gözünü yumarak cevap verdi...
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"Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece 'Bir beceri öğrenin, ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın' demek olur" şeklinde cevap verdi.
"Erkeklerin tek yapacağı şey sizi tüketmek olacak. Hayatınıza devam edin. Kendinize yatırım yapın" diyerek sözlerine devam eden Fox'un bu ilişkiden de yüzü gülmemiş gibi görünüyor...
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