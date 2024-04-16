Nişanlısının Kanını İçen Megan Fox'un Ayrılık Sonrası "Erkeklere Enerjinizi Harcamayın" Sözleri Şoke Etti

Şu sıralar estetikleriyle ve giyim tarzındaki değişimle konuşulan Megan Fox, nişanlısıyla ayrılıdğı haberiyle epey bir gündemdeydi. 'Onunla hep bir bağımız olacak' şeklinde konuşan Fox'un katıldığı programda söyledikleri şaşırttı. Detaylar 👇