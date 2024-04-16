Estetik İşlemleriyle Anılan Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin Değişimi Hakkında İlk Kez Konuştu
Estetik İşlemleriyle Anılan Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin Değişimi Hakkında İlk Kez Konuştu
Adını Feriha Koydum dizisiyle şöhrete kavuşan Sedef Şahin'in son değişimi çok konulmuştu. Estetik işlemleriyle gündem olan oyuncu ilk kez değişimi hakkında açıklamada bulundu. Detaylar 👇
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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Cansu' karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Sedef Şahin yıldızını popüler dizi sayesinde parlatmıştı.
Daha sonra Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol aldıktan sonra kariyerine Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam ettiğini duyuran Şahin takipçilerini şaşırtmıştı.
Bu süreçte yer aldığı projelerden çok değişimiyle gündem olan Sedef Şahin magazinin ve sosyal medyanın diline düşmüştü.
Göz kapağını aldırdığını söyleyen Sedef Şahin kötü yorumlara cevap olarak "kendime baktığımda mutlu olmak istiyorum" diyerek tek tek estetik işlemlerini açıklamıştı.
SabahTV isimli Youtube programına konuk olan Sedef Şahin "sanki eski yüzümü çöpe atmışım gibi davrandılar" açıklamasında bulunarak değişimiyle ilgili konuştu.
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Estetiği herkes yaptırıyor. Bu yüzden bu da magazin dünyası için büyük bir malzeme oluyor. Bunun oyunculukla da bir ilgisi yok." dedi.
"Tabii ki kendime çok iyi bakıyorum, çünkü dünya artık böyle bir yere evriliyor" diyerek sözlerini bitirdi.
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