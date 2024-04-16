Tuğba Ekinci'nin "Sanat Benimki" Diyerek Arabesk Müziğe Olan Çıkışı Tüm Tepkileri Üzerine Çekti
Tuğba Ekinci'nin "Sanat Benimki" Diyerek Arabesk Müziğe Olan Çıkışı Tüm Tepkileri Üzerine Çekti
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/tugba-eki...
Snob magazin muhabirlerine konuşan Tuğba Ekinci'nin arabesk müzik hakkındaki söylemleri olay oldu. Arabesk müziği kurt ulumasına benzeten isim 'sanat benimki' açıklamasında bulundu. Detaylar 👇
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Magazinin gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Tuğba Ekinci'yi sık sık radikal söylemleriyle ve hareketleriyle görüyoruz.
Hemcinslerine olan sert çıkışlarıyla adından sıkça bahsettiren Ekinci katıldığı programlarda söyledikleriyle de günlerce gündemde kalıyor bildiğimiz gibi.
Geçtiğimiz bayramda, yaptığı dans şovuyla gündeme bomba gibi oturan Ekinci, hem giydiği kıyafetlerle hem de direk danslarıyla çok konuşulmuştu.
Bu videolar sonrasında Snob magazin muhabirlerine yakalanan isim olay olan görüntüler hakkında "Seyirciler çok güzeldi. Benim için bir sorun yok" açıklamasında bulundu.
"Bana göre arabesk ve sanat müziği ormanda uluyan kurtlar gibi geliyor. Bana göre sanat benimki... Ben hiçbir zaman arabeskçi olmaya çalışmadım. Benim için sanat, sahne şovu ve kondisyon demek" diyerek arabesk müziği kötüleyen isim şoke edici sözler etti.
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"Oldum olası arabeski sevmiyorum. Arabesk benim tarzım değil. Arabesk kurt köpeği gibi... Orta Doğu ülkeleri artık buna kanaat getirsin" diyerek sözlerini bitirdi.
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Müzikle senin yaptığın göt şovu arasında nasıl bir bağlantı kurdun orasını anlayamadım ben😂
Hanımefendinin yaptığına ne denir bilemem ama sanat denemeyeceği kesin.