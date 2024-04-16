Seneler Süren Aşkı Fazla Hızlı Unuttu: Aras Bulut İynemli Kalbini Popüler Dizinin Başrolüne Kaptırdı!
Seneler Süren Aşkı Fazla Hızlı Unuttu: Aras Bulut İynemli Kalbini Popüler Dizinin Başrolüne Kaptırdı!
Birsen Altuntaş'ın haberiyle Aras Bulut İynemli ve son dönemin en popüler dizilerinden birinin başrolündeki kadın oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi!
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Hayatımıza yıllar önce, henüz gencecikken giren Aras Bulut İynemli, zaman içerisinde yer aldığı kült projeler sayesinde günümüzün en başarılı erkek oyuncularından biri haline geldi.
En son büyük tartışma yaratan, Disney'de yayınlanması beklenirken sonradan iptal edilen ve hem sinemalarda hem FOX TV'de yayınlanan Atatürk filminde ulu önderi canlandıran Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Kısa bir süre öncesine kadar sektördeki en sadık uzun ilişki adamı olarak anılan Aras Bulut İynemli, dünyalar güzeli meslektaşı Bige Önal'la yollarını ayırmıştı hatırlarsanız.
Çiftin koskoca 7 seneye yayılan aşkı ansızın bitmişti. Sebebinin ise Aras Bulut İynemli'nin evlilik düşünmemesi olduğu söylenmiş, Bige Önal'ın da bu sebepten ilişkiyi daha fazla uzatmak istemediği iddia edilmişti.
Hakkını vermek lazım 2022 yılının sonunda Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre kimse girmedi. En azından biz duymadık diyelim! Fakat bu bekarlık dönemi sona ermiş de biz yine ayakta uyumuşuz gibi duruyor...
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Çünkü geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş'ın haberiyle Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut İynemli'nin Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtığını öğrendik!
Aşk ne zaman başladı taze mi yoksa evveli var mı bilmiyoruz... Ama Buse Meral, Aras Bulut'a yedi senelik koca aşkı bir çırpıda unutturmuş gibi duruyor.
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