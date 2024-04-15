Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu Buluştu: Ülkenin Karizma Seviyesini Arşa Çıkaran İkili Olay Oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu Buluştu: Ülkenin Karizma Seviyesini Arşa Çıkaran İkili Olay Oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in minik oğulları Kurt Efe'nin doğum günü ünlüler geçidine döndü... Bir dönemin Ezel'i Kenan İmirzalıoğlu ve Sekiz'i Kıvanç Tatlıtuğ'un yan yana pozu ise resmen ortalığı ayağa kaldırdı!
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Geçtiğimiz saatlerde ülkenin en olay adamlarından Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2022 yılında kucaklarına aldıkları minik oğulları Kurt Efe'nin ikinci yaş doğum gününü kutladı biliyorsunuz!
Eşi Başak Dizer'e duyduğu aşkla ve oğluna düşkünlüğüyle uzun süredir gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, minik Kurt Efe'nin doğum günündeki dansı ve cool tavırlarıyla yine dibimizin düşmesine sebep olmuştu hatta.
Doğum günü sahibi Kurt Efe'nin umursamaz halleri ise ayrı olay olmuş, sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırmıştı!
Fakat geçtiğimiz saatlerde, minik Kurt Efe'nin doğum gününden öyle bir fotoğraf paylaşıldı ki tarihe geçecek desek yalan olmaz herhalde!
Yıllar önce, Türkiye'nin belki de en iyi dizilerinin başını çeken Ezel'de beraber rol alan Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ çocuklarının eğlencesinde yeniden bir araya geldi!
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Bir dönemin Ezel'i Kenan İmirzalıoğlu ve Sekiz'i Kıvanç Tatlıtuğ'u bir arada görenler aklını kaybetti tabii.
İkilinin yan yana pozunu İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı ve olanlar oldu... Sosyal medya kullanıcıları hem Ezel'i yad etti hem de şaha kalktı! 🙈
Hazırsanız gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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