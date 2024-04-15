Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu Buluştu: Ülkenin Karizma Seviyesini Arşa Çıkaran İkili Olay Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in minik oğulları Kurt Efe'nin doğum günü ünlüler geçidine döndü... Bir dönemin Ezel'i Kenan İmirzalıoğlu ve Sekiz'i Kıvanç Tatlıtuğ'un yan yana pozu ise resmen ortalığı ayağa kaldırdı!