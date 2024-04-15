İddialı Paylaşımları ve Açıklamalarıyla Meşhur Ebru Polat'tan Ayak Fetişi İtirafı!
İddialı Paylaşımları ve Açıklamalarıyla Meşhur Ebru Polat'tan Ayak Fetişi İtirafı!
Özellikle son zamanlarda yaptığı her açıklama ve paylaştığı her pozla gündeme oturan Ebru Polat, bu sefer de katıldığı YouTube programında yaptığı 'ayak fetişi' itirafıyla ağızları açık bıraktı!
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Dilan Polat davasında da adı sık sık geçen Ebru Polat'ı mutlaka duymuşsunuzdur!
Güzellik merkezi sahibi olan aynı zamanda da şarkıcılık yapan Ebru Polat, lüks paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Polat, hem "cesur" olarak nitelendiren pozları hem de yaptığı enteresan açıklamalarla sağ olsun düzenli olarak magazin gündemine düşüyor.
Bu sefer gündemde olmasının sebebi ise yine ve yeniden katıldığı bir programda yaptığı açıklama! Fakat bu seferki ağızları açık bırakacak, "buna gerek var mıydı cidden?" dedirtecek cinsten...
Geçtiğimiz haftalarda Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Ebru Polat, bu sefer de ayak fetişi mevzusuna değinmeye karar verdi...
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İşte o anlar:
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