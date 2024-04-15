2 Yaşına Girdi: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çılgınlar Gibi Eğlenirken Dünyayı Umursamayan Kurt Efe Güldürdü
2 Yaşına Girdi: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çılgınlar Gibi Eğlenirken Dünyayı Umursamayan Kurt Efe Güldürdü
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in dünyalar tatlısı oğlu Kurt Efe 2 yaşına girdi! Doğum günü partisinden sızan videoda doğum günü çocuğu Kurt Efe'nin umursamaz tavırları sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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"Ülkenin en yakışıklı erkeği sizce kim?" diye sorulduğunda akıllara gelen tek isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, milyonlarca kişi için ideal erkek ve ideal kocayı temsil ediyor biliyorsunuz.
E haliyle tabii ki oyunculuğu apayrı bir konu fakat eşi Başak Dizer'le buram buram aşk kokan ilişkisiyle sık sık gündem oluyor kendisi.
2016 yılında evlendiği eşi Başak Dizer'le uyumu, kendisine gösterdiği değer, duyduğu aşk, romantik halleri ve jestleriyle kalbimizi tam orta yerinden vuruyor, herkesin bu hayattan Başak Dizer şansı dilemesine sebep oluyor...
Bir de yakın zamanda baba olduğu gerçeği var tabii! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu ve huzurlu evliliği 15 Nisan 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlanmıştı biliyorsunuz!
O zamandan beri sarı kafasını sık sık gördüğümüz babasının burnundan hık deyip düşmüş minik Kurt Efe'nin her fotoğrafı olay oldu.
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Ve şaka gibi ama zaman su gibi akıp geçti! Kıvanç Tatlıtuğ'un sanki daha dün yapmış gibi gelen ""Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun" açıklamasının üstünden koca iki yıl geçti ve minik Kurt Efe bugün ikinci yaş doğum gününü kutladı!
Minik Kurt Efe'nin doğum gününden yayılan video kısa sürede tüm dikkatleri güzel ailenin üzerine çekti tabii! Babası Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Başak Dizer çılgınlar gibi eğlenirken dünyayı umursamayan Kurt Efe'nin tatlı halleri sosyal medya kullanıcılarını çok güldürdü!
Doğum günün kutlu olsun küçük Behlül! 🧿❤️ Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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