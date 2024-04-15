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Hiçbirimiz Buna Hazır Değildik: Boyuna Posuna Köydeki Arsaları Feda Edeceğimiz Henry Cavill Baba Oluyor

Hiçbirimiz Buna Hazır Değildik: Boyuna Posuna Köydeki Arsaları Feda Edeceğimiz Henry Cavill Baba Oluyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 17:34

Sinema sektörünün kallavi beylerinden, görenin dibini düşüren Henry Cavill bu sefer şaşkına döndüğümüz bir haberle karşımızda dostlar. Sosyal medyada her editine methiyeler düzdüğümüz Superman'imiz, Witcher'ımız, aşkı olduğumuz Henry Cavill baba oluyor!

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Ünlü aşkınız kim diye sorsak 100 kişiden 90'ı Henry Cavill der. (Nesnel bir görüş değil...)

Ünlü aşkınız kim diye sorsak 100 kişiden 90'ı Henry Cavill der. (Nesnel bir görüş değil...)

Ancak sosyal medyadan da bunu kanıtlayabiliriz. Uğruna methiyeler dizilen, sayısız editin kahramanı Henry Cavill, yıllardır favori yakışıklılarımız listesinde yerini almış durumda. İndirebilene aşk olsun!

Kendisine olan sevdamız tam olarak ne zaman başladı bilinmez ancak pek çoğumuz için Superman serisi diyebiliriz.

Kendisine olan sevdamız tam olarak ne zaman başladı bilinmez ancak pek çoğumuz için Superman serisi diyebiliriz.

90'lı yılların sonunda başladığı kariyerinde adım adım, başarı dolu bir öykü çizdi kendine. Özellikle fantastik filmlerdeki başarısını Superman ile gözler önüne serdi. Helal olsun koca adam!

Tüm dünyada öyle büyük bir hayran kitlesi edindi ki, inanır mısınız bıyıklı haline bile herkes hayran hayran bakıyordu.

Tüm dünyada öyle büyük bir hayran kitlesi edindi ki, inanır mısınız bıyıklı haline bile herkes hayran hayran bakıyordu.

'Enola Holmes', 'The Witcher', 'Man of Steel' derken bu süreçte vücudu için uzun süre antrenman yaptığını da biliyoruz. Dağ gibi bir birey oldu kendisi. Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden...

Tabii hepimizin gözü onda olsa da, onun gözü Natalie Viscuso'da!

Tabii hepimizin gözü onda olsa da, onun gözü Natalie Viscuso'da!

2021 yılından beri büyük bir aşk yaşıyor bu ikili. Nazar değmesin, oldukça da tatlılar. Yanlış anlamayın, kıskanmıyoruz. Ama pek çok kişinin hayaller damla damla suya düşüyor.

Hatta sevgilisiyle pozlarına sosyal medyasında da yer veriyor. Selfie konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Hatta sevgilisiyle pozlarına sosyal medyasında da yer veriyor. Selfie konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Olsun senin çaban yeter... 😂

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"Ne tatlı çift" dediğimiz ikiliden hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Duyanlar duymayanlara iletsin, Henry Cavill baba oluyor!

"Ne tatlı çift" dediğimiz ikiliden hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Duyanlar duymayanlara iletsin, Henry Cavill baba oluyor!

Bu şahane genler sonucu nasıl bir bebek gelecek çok merak ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla göbek de epey bir büyümüş! Yani cinsiyeti de bellidir. Ancak henüz detaylardan bihaberiz...

Birlikte görüntülendikleri sırada rastlıyoruz göbeğe ve "Selam junior Cavill!" diyoruz...

Sağlıkla kucaklarına alsınlar!

Sağlıkla kucaklarına alsınlar!

İyi dilekleri yorumlara bekliyoruz. 😂

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