Hiçbirimiz Buna Hazır Değildik: Boyuna Posuna Köydeki Arsaları Feda Edeceğimiz Henry Cavill Baba Oluyor
Hiçbirimiz Buna Hazır Değildik: Boyuna Posuna Köydeki Arsaları Feda Edeceğimiz Henry Cavill Baba Oluyor
Sinema sektörünün kallavi beylerinden, görenin dibini düşüren Henry Cavill bu sefer şaşkına döndüğümüz bir haberle karşımızda dostlar. Sosyal medyada her editine methiyeler düzdüğümüz Superman'imiz, Witcher'ımız, aşkı olduğumuz Henry Cavill baba oluyor!
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Ünlü aşkınız kim diye sorsak 100 kişiden 90'ı Henry Cavill der. (Nesnel bir görüş değil...)
Kendisine olan sevdamız tam olarak ne zaman başladı bilinmez ancak pek çoğumuz için Superman serisi diyebiliriz.
Tüm dünyada öyle büyük bir hayran kitlesi edindi ki, inanır mısınız bıyıklı haline bile herkes hayran hayran bakıyordu.
Tabii hepimizin gözü onda olsa da, onun gözü Natalie Viscuso'da!
Hatta sevgilisiyle pozlarına sosyal medyasında da yer veriyor. Selfie konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz.
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"Ne tatlı çift" dediğimiz ikiliden hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Duyanlar duymayanlara iletsin, Henry Cavill baba oluyor!
Birlikte görüntülendikleri sırada rastlıyoruz göbeğe ve "Selam junior Cavill!" diyoruz...
Sağlıkla kucaklarına alsınlar!
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