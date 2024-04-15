Parıltılı Hayat Görünümüyle Göz Boyayan Hollywood'un Çocuk İstismarcılarını Barındıran Karanlık Yüzü

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve durumları açıklamasıyla tanıdığımız Drama Pasta, tüm dünyaya ışıltılı bir şekilde servis edilen Hollywood'un aslında ne denli büyük bir bataklık olduğunu anlattığı bir seri yayınladı. Çocuk istismarcılarının aslında ne denli göz önünde olduğuna ve yıllardır sektörde yer edindiğine bir de birlikte bakalım.

İçerik Drama Pasta'nın X (Twitter) floodu ile düzenlenmiştir.