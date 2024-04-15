Parıltılı Hayat Görünümüyle Göz Boyayan Hollywood'un Çocuk İstismarcılarını Barındıran Karanlık Yüzü
Parıltılı Hayat Görünümüyle Göz Boyayan Hollywood'un Çocuk İstismarcılarını Barındıran Karanlık Yüzü
Kaynak: https://twitter.com/dramapasta_/statu...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve durumları açıklamasıyla tanıdığımız Drama Pasta, tüm dünyaya ışıltılı bir şekilde servis edilen Hollywood'un aslında ne denli büyük bir bataklık olduğunu anlattığı bir seri yayınladı. Çocuk istismarcılarının aslında ne denli göz önünde olduğuna ve yıllardır sektörde yer edindiğine bir de birlikte bakalım.
İçerik Drama Pasta'nın X (Twitter) floodu ile düzenlenmiştir.
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Sosyal medyayı, özellikle yıllardır YouTube'u takip edenler Drama Pasta'yı mutlaka görmüştür. Kendisi magazin olaylarını anlattığı videolarıyla popüler hale geldi.
Hatrı sayılır bir kitlesi olan Drama Pasta, son olarak Twitter (X)'da çocuk istismarcılarının cirit attığı Hollywood'un karanlık yüzünden bahsetti.
Geçtiğimiz haftalarda Quiet On Set:The Dark Side Of Kids TV isimli bir belgesel yayına girdi.
1979 yılında yayına giren Nickelodeon, uzun süre boyunca sayısız fenomen çizgi filmin mucidi ve paylaşımcısı olarak hafızalara kazınıyor.
Tabii çizgi filmler yeterli gelmeyince genç yıldızların ve çocukların yer aldığı pek çok programla karşımıza geliyor bu sefer.
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Drama Pasta, derlenen bu sahneler için "Sorun şu ki, bu diziler çocukluğumuzda hatırladığımız kadar masum değil. çocuk yaştaki oyuncuların oynadığı bu karakterler sürekli seksüalize ediliyor, pornografik çağrışımlar yaptıran sahneler oynatılıyor" diyor.
Yapımcı ve oyuncu Dan Schneider, All That isimli şovun yazarlığını yapıyor. Bu yapımın başarı üstüne başarı elde ettiğini söylememize gerek yok.
Dizilerin büyük bir çoğunluğunda yer verilen ayak sahneleri de cabası.
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Kamera arkası görüntülerinde çekimi yapanın da Dan Schneider olduğunu söyleyen Drama Pasta'nın yorumu ise şöyle oluyor: "Ekrana bunlar yansıyor, kamera arkasını siz düşünün. Dan Schneider elinde kamerasıyla sete girince o zamanlar bir çocuk oyuncu olan Ariana Grande'nin beden dili her şeyi özetliyor."
O dönemin Nickolodeon ünlüleri ise yıllar sonra "Nickoledoen bizi korumadı" yazılı pankartlarla, yaşadıklarını anlattıkları kitaplarla ifşa ediliyor.
Çocuklara ait bir kanalda her şeyin çok açık, denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde ele alındığı görülüyor. İstismara açık bu ortamda Nickelodeon setlerinde yalnızca yaşı küçük oyuncular yer alıyor. Ve kanal yetkililerinin müsaade ettiği bir diğer ismin ise Brian Peck olduğu ortaya çıkıyor.
Bilmeyenleriniz için kendisi çocuk istismarından tutuklanıyor.
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Yıllar boyunca kim olduğu açıklanmasa da Quiet On Set'e çıkan ve her şeyi anlatan Drake Bell, bu çocuğun kendisi olduğunu itiraf ediyor.
Peki Brian Peck'in Leonardo DiCaprio'nun diyalog koçluğunu yaptığını biliyor muydunuz?
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Peki sektördeki bağlantılarını güçlendirmesini sağlayan tanıdıkları kimler?
2014 yılında yayınlanan başka bir belgesel An Open Secret'ta aslında bu durumun yalnızca Nickelodeon ile sınırlı olmadığı anlatılıyordu.
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Nickelodeon da içinde olmak üzere çok fazla çocuk kanalına, yapımına oyuncu bulan Marty Weiss giriyor kadraja.
Onunla da sınırlı kalmıyor.
Bu ağ anlat anlat bitmiyor. İnceledikçe altından çıkan her gerçek kanımızı dondurmaya devam ediyor. Hollywood aslında ışıltılarla göz boyayan ancak madalyonun ters yüzünde korkunç olaylar yatan bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
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