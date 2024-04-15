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Parıltılı Hayat Görünümüyle Göz Boyayan Hollywood'un Çocuk İstismarcılarını Barındıran Karanlık Yüzü

Parıltılı Hayat Görünümüyle Göz Boyayan Hollywood'un Çocuk İstismarcılarını Barındıran Karanlık Yüzü

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 13:51

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve durumları açıklamasıyla tanıdığımız Drama Pasta, tüm dünyaya ışıltılı bir şekilde servis edilen Hollywood'un aslında ne denli büyük bir bataklık olduğunu anlattığı bir seri yayınladı. Çocuk istismarcılarının aslında ne denli göz önünde olduğuna ve yıllardır sektörde yer edindiğine bir de birlikte bakalım.

İçerik Drama Pasta'nın X (Twitter) floodu ile düzenlenmiştir.

Kaynak: https://twitter.com/dramapasta_/statu...
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Sosyal medyayı, özellikle yıllardır YouTube'u takip edenler Drama Pasta'yı mutlaka görmüştür. Kendisi magazin olaylarını anlattığı videolarıyla popüler hale geldi.

Sosyal medyayı, özellikle yıllardır YouTube'u takip edenler Drama Pasta'yı mutlaka görmüştür. Kendisi magazin olaylarını anlattığı videolarıyla popüler hale geldi.

Yıllardır sosyal medyada içerik üreticisi olarak yer alan Drama Pasta, kendi yüzünü göstermese de pek çok olayın iç yüzünü bizlere göstermesiyle biliniyor.

Hatrı sayılır bir kitlesi olan Drama Pasta, son olarak Twitter (X)'da çocuk istismarcılarının cirit attığı Hollywood'un karanlık yüzünden bahsetti.

Hatrı sayılır bir kitlesi olan Drama Pasta, son olarak Twitter (X)'da çocuk istismarcılarının cirit attığı Hollywood'un karanlık yüzünden bahsetti.

Geçmiş yıllarda gün yüzüne çıkan pek çok iddia yeniden alevlendi. Pasta da bu konuya değindi.

Geçtiğimiz haftalarda Quiet On Set:The Dark Side Of Kids TV isimli bir belgesel yayına girdi.

Geçtiğimiz haftalarda Quiet On Set:The Dark Side Of Kids TV isimli bir belgesel yayına girdi.

Belgeselde bu güne kadar çocuk televizyon kanalı olarak yer alan ve çoğumuzun bildiği Nickelodeon hakkında pek çok iddia yer alıyordu. Bu durumların ve olayların üstüne konuşulan belgesel çok ilgi çekmişti.

1979 yılında yayına giren Nickelodeon, uzun süre boyunca sayısız fenomen çizgi filmin mucidi ve paylaşımcısı olarak hafızalara kazınıyor.

1979 yılında yayına giren Nickelodeon, uzun süre boyunca sayısız fenomen çizgi filmin mucidi ve paylaşımcısı olarak hafızalara kazınıyor.

Paramount grubun çocuk kanalı olarak yayına soktuğu Nickelodeon; Süngerbob Karapantolon, Rugrats, Avatar gibi herkesin izlediği çizgi filmlerin de yaratıcısı olmanın gururunu taşıyor.

Tabii çizgi filmler yeterli gelmeyince genç yıldızların ve çocukların yer aldığı pek çok programla karşımıza geliyor bu sefer.

Tabii çizgi filmler yeterli gelmeyince genç yıldızların ve çocukların yer aldığı pek çok programla karşımıza geliyor bu sefer.

Eğer Nickelodeon izleyen ve bu döneme denk gelen isimlerdenseniz, bu dizilerde karşımıza çıkan pek çok sahnenin aslında çok fazla pornografik çağrışım yaptığına dikkat etmemiş olabilirsiniz.

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Drama Pasta, derlenen bu sahneler için "Sorun şu ki, bu diziler çocukluğumuzda hatırladığımız kadar masum değil. çocuk yaştaki oyuncuların oynadığı bu karakterler sürekli seksüalize ediliyor, pornografik çağrışımlar yaptıran sahneler oynatılıyor" diyor.

Yapımcı ve oyuncu Dan Schneider, All That isimli şovun yazarlığını yapıyor. Bu yapımın başarı üstüne başarı elde ettiğini söylememize gerek yok.

Yapımcı ve oyuncu Dan Schneider, All That isimli şovun yazarlığını yapıyor. Bu yapımın başarı üstüne başarı elde ettiğini söylememize gerek yok.

Dizinin yıldızı Amanda Bynes büyük bir dünya starı haline gelince Nickelodeon varını oğunu Dan Schneider'a teslim ediyor. İstediği her şeyi yapabilecek bir güce sahip oluyor yani kendisi.

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Dizilerin büyük bir çoğunluğunda yer verilen ayak sahneleri de cabası.

Dizilerin büyük bir çoğunluğunda yer verilen ayak sahneleri de cabası.
twitter.com

Üstelik o dönemler sosyal medya hesapları üzerinden 'ayak' temalı paylaşımlar yapmayı da es geçmiyor.

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Ariana Grande'nin meşhur olduğu Victorious'un bölümlerinde de bu tarz imalara ve göndermelere çok sık rastlandığı görülüyor.

Kamera arkası görüntülerinde çekimi yapanın da Dan Schneider olduğunu söyleyen Drama Pasta'nın yorumu ise şöyle oluyor: "Ekrana bunlar yansıyor, kamera arkasını siz düşünün. Dan Schneider elinde kamerasıyla sete girince o zamanlar bir çocuk oyuncu olan Ariana Grande'nin beden dili her şeyi özetliyor."

O dönemin Nickolodeon ünlüleri ise yıllar sonra "Nickoledoen bizi korumadı" yazılı pankartlarla, yaşadıklarını anlattıkları kitaplarla ifşa ediliyor.

O dönemin Nickolodeon ünlüleri ise yıllar sonra "Nickoledoen bizi korumadı" yazılı pankartlarla, yaşadıklarını anlattıkları kitaplarla ifşa ediliyor.
twitter.com

Alexa Nikolas kariyerini bir kenara bırakıp aktivist olurken; iCarly, Zoey 101, Sam & Cat, iParty with Victorious gibi dizilerin tümünde rol alan Jenette McCurdy ise yaşadıklarını kaleme alarak kitap çıkarıyor.

Çocuklara ait bir kanalda her şeyin çok açık, denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde ele alındığı görülüyor. İstismara açık bu ortamda Nickelodeon setlerinde yalnızca yaşı küçük oyuncular yer alıyor. Ve kanal yetkililerinin müsaade ettiği bir diğer ismin ise Brian Peck olduğu ortaya çıkıyor.

Bilmeyenleriniz için kendisi çocuk istismarından tutuklanıyor.

Bilmeyenleriniz için kendisi çocuk istismarından tutuklanıyor.

'Turşu Çocuk' karakteriyle dizilerde yer alan Peck'in prodüksiyon asistanı olduğu biliniyor. Yani çocuklarla sürekli olarak iletişimde olan biri. Bir çocuk oyuncuya yaşattıkları ortaya çıkınca tutuklanıyor ancak 16 ay ceza alıyor.

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Yıllar boyunca kim olduğu açıklanmasa da Quiet On Set'e çıkan ve her şeyi anlatan Drake Bell, bu çocuğun kendisi olduğunu itiraf ediyor.

Yıllar boyunca kim olduğu açıklanmasa da Quiet On Set'e çıkan ve her şeyi anlatan Drake Bell, bu çocuğun kendisi olduğunu itiraf ediyor.
twitter.com

Ve yine Nickelodeon'un en ünlü yapımlarından biri olan Drake&Josh dizisinin başrolü olduğunu görüyoruz kendisinin. Belgeselde her şeyi açık bir şekilde anlatıyor.

Peki Brian Peck'in Leonardo DiCaprio'nun diyalog koçluğunu yaptığını biliyor muydunuz?

Peki Brian Peck'in Leonardo DiCaprio'nun diyalog koçluğunu yaptığını biliyor muydunuz?

Leonardo DiCaprio gibi çocuk yaşında ünlü olmuş pek çok oyuncunun diyalog koçluğunu yapmış kendisi. Sektörde de yerinin epey sağlam olduğu söyleniyor.

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Peki sektördeki bağlantılarını güçlendirmesini sağlayan tanıdıkları kimler?

Peki sektördeki bağlantılarını güçlendirmesini sağlayan tanıdıkları kimler?
twitter.com

İki çocuk oyuncunun cinsel istismar ile suçladığı Bryan Singer. Kendisi çok bilindik işlerin yönetmeni.

2014 yılında yayınlanan başka bir belgesel An Open Secret'ta aslında bu durumun yalnızca Nickelodeon ile sınırlı olmadığı anlatılıyordu.

2014 yılında yayınlanan başka bir belgesel An Open Secret'ta aslında bu durumun yalnızca Nickelodeon ile sınırlı olmadığı anlatılıyordu.

Brian Peck ve Bryan Singer ikilisinin suç ortakları ve görgü tanıklarıyla dolup taşan Hollywood sektörünün yalnızca küçük parçaları olduğu anlatılıyor.

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Nickelodeon da içinde olmak üzere çok fazla çocuk kanalına, yapımına oyuncu bulan Marty Weiss giriyor kadraja.

Nickelodeon da içinde olmak üzere çok fazla çocuk kanalına, yapımına oyuncu bulan Marty Weiss giriyor kadraja.

Çocukların ve ailelerinin yanına tüm içten dilekleri ile giden ve güvenlerini kazanan Weiss'in de uzun yıllar süren bu istismar döngüsünün fitilini ateşleyen isimlerden biri olduğu ortaya çıkıyor. Kendisi menajer.

Onunla da sınırlı kalmıyor.

Onunla da sınırlı kalmıyor.
twitter.com

Ve Bryan Singer'ın diğer ağlarda da yer aldığı görülüyor.

Bu ağ anlat anlat bitmiyor. İnceledikçe altından çıkan her gerçek kanımızı dondurmaya devam ediyor. Hollywood aslında ışıltılarla göz boyayan ancak madalyonun ters yüzünde korkunç olaylar yatan bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bu ağ anlat anlat bitmiyor. İnceledikçe altından çıkan her gerçek kanımızı dondurmaya devam ediyor. Hollywood aslında ışıltılarla göz boyayan ancak madalyonun ters yüzünde korkunç olaylar yatan bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
twitter.com

Drama Pasta'ya da bu güzel derlemesi için teşekkür ediyoruz. Kendisinin de dediği gibi daha detaylı bilgi almak için An Open Secret ve Quiet On Set belgesellerini izlemeniz mümkün.

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