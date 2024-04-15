Aslıhan Doğan Turan Milyon Eurolar Değerindeki Lüks Aracıyla Bayramda Yolların Tozunu Attırdı
Aslıhan Doğan Turan Milyon Eurolar Değerindeki Lüks Aracıyla Bayramda Yolların Tozunu Attırdı
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan daha önce giydiği hırkanın ve tüylü terliklerinin fiyatıyla magazinde epey konuşulmuştu hatırlarsanız. Ünlü güzel bu sefer de bayramda milyon eurolar bedelindeki arabasıyla yolların tozunu attırdığı anlarla objektiflere yakalandı.
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Hem Türkiye'de hem de globalde oldukça tanınan futbolcularımızdan bir tanesi olan Arda Turan ve sosyetik güzel Aslıhan Doğan, 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Magazinin göz bebeği olan çiftin iki de oğlu var bildiğiniz gibi. Hamza ve Asil.
Maddi konularda da sık sık görüyoruz kendilerini magazin gündeminde. Aslıhan Doğan Turan'ın 4000 pound değerindeki hırkası ağızları açık bırakmıştı zira...
Tabii her zaman kombinleri oldukça dikkat çekiyor. Dillere düşen bu tüylü terlikleri gibi.
Aslıhan Turan bu sefer de bayram gezisi sırasında arkadaşlarını gezdirirken objektiflere yakalandı.
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Gezdikleri arabanın fiyatı ise şov! 2.1 milyon euro değerindeki lüks araçla yolların tozunu attırıyorlar.
Aracın TL bazındaki değeri ise yaklaşık 70 milyon lira ediyor.
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