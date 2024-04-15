Aslıhan Doğan Turan Milyon Eurolar Değerindeki Lüks Aracıyla Bayramda Yolların Tozunu Attırdı

Aile yaşantılarıyla da oldukça göz önünde olan bir çift Turanlar. Tabii Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medyayı oldukça aktif kullanması ve bir dönem üzerine yoğunlaştığı YouTube hesabı da haklarında daha çok bilgi edinmemizi sağlayan detaylar arasında.