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Aslıhan Doğan Turan Milyon Eurolar Değerindeki Lüks Aracıyla Bayramda Yolların Tozunu Attırdı

Aslıhan Doğan Turan Milyon Eurolar Değerindeki Lüks Aracıyla Bayramda Yolların Tozunu Attırdı

Arda Turan
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 16:37

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan daha önce giydiği hırkanın ve tüylü terliklerinin fiyatıyla magazinde epey konuşulmuştu hatırlarsanız. Ünlü güzel bu sefer de bayramda milyon eurolar bedelindeki arabasıyla yolların tozunu attırdığı anlarla objektiflere yakalandı.

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Hem Türkiye'de hem de globalde oldukça tanınan futbolcularımızdan bir tanesi olan Arda Turan ve sosyetik güzel Aslıhan Doğan, 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Hem Türkiye'de hem de globalde oldukça tanınan futbolcularımızdan bir tanesi olan Arda Turan ve sosyetik güzel Aslıhan Doğan, 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Yıllardır sosyal medyada ve basında gördüğümüz haberleriyle dikkat çeken ikilinin aşklarına da hepimiz şahidiz.

Magazinin göz bebeği olan çiftin iki de oğlu var bildiğiniz gibi. Hamza ve Asil.

Magazinin göz bebeği olan çiftin iki de oğlu var bildiğiniz gibi. Hamza ve Asil.

Aile yaşantılarıyla da oldukça göz önünde olan bir çift Turanlar. Tabii Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medyayı oldukça aktif kullanması ve bir dönem üzerine yoğunlaştığı YouTube hesabı da haklarında daha çok bilgi edinmemizi sağlayan detaylar arasında.

Maddi konularda da sık sık görüyoruz kendilerini magazin gündeminde. Aslıhan Doğan Turan'ın 4000 pound değerindeki hırkası ağızları açık bırakmıştı zira...

Maddi konularda da sık sık görüyoruz kendilerini magazin gündeminde. Aslıhan Doğan Turan'ın 4000 pound değerindeki hırkası ağızları açık bırakmıştı zira...

93 bin TL değerindeki hırkası için 'replika' diyerek kahkaha atmıştı. Hakan Akkaya ise '4000 poundluk kazağınla bu podyumda mı yürüyorsun?' diyerek kendisine kahkaha attırmıştı.

Tabii her zaman kombinleri oldukça dikkat çekiyor. Dillere düşen bu tüylü terlikleri gibi.

Tabii her zaman kombinleri oldukça dikkat çekiyor. Dillere düşen bu tüylü terlikleri gibi.

Kendisinin lüks bir zevki olduğunu biliyoruz. Arda Turan'ın ortaya çıkan mesajlarında eşi Aslıhan Doğan Turan'a çanta almak için 30-40 bin dolar para çekmek istediğini görmüştük hatırlarsanız.

Aslıhan Turan bu sefer de bayram gezisi sırasında arkadaşlarını gezdirirken objektiflere yakalandı.

Aslıhan Turan bu sefer de bayram gezisi sırasında arkadaşlarını gezdirirken objektiflere yakalandı.

Yanındakiler de yabancı isimler değil! Mustafa Ceceli ve Selin İmer'i gezmeye çıkartmış kendisi.

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Gezdikleri arabanın fiyatı ise şov! 2.1 milyon euro değerindeki lüks araçla yolların tozunu attırıyorlar.

Gezdikleri arabanın fiyatı ise şov! 2.1 milyon euro değerindeki lüks araçla yolların tozunu attırıyorlar.

Rolls Royce Cullinan ile Bebek'te görüntülenen ünlü isimler muhabirleri de kırmayıp ufak bir sohbet ediyor.

Aracın TL bazındaki değeri ise yaklaşık 70 milyon lira ediyor.

Aracın TL bazındaki değeri ise yaklaşık 70 milyon lira ediyor.

Aslıhan Doğan Turan'ın kendilerini yemeğe çıkarttığını ise Mustafa Ceceli dile getiriyor. Turan ise eşinin futboldaki başarısı hakkında 'Çok takdir ediyorum eşimi. Mustafa da bir şampiyonluk şarkısı hazırlayarak Arda’ya sürpriz yaptı.' yorumunu yapıyor.

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