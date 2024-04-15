Sahne Şovu Müstehcen Bulunan Tuğba Ekinci Gelen Yorumlara "Yobazsınız, Obezsiniz" Diyerek Çıkıştı
Sahne Şovu Müstehcen Bulunan Tuğba Ekinci Gelen Yorumlara "Yobazsınız, Obezsiniz" Diyerek Çıkıştı
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla görenlerin ağzını açık bırakan Tuğba Ekinci, yine sert sözleriyle günde oldu. Sahnede yaptığı şov izleyenler tarafından 'müstehcen' bulununca gelen eleştirilere sinirlenen Ekinci, yaptığı paylaşımla verdi veriştirdi!
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin bir dönem dilinde gezen, 2000'lerin başına damga vurmuş olan isimlerden Tuğba Ekinci; sosyal medya kullanımıyla epey dikkat çekiyor.
Gerek siyaset, gerek ekonomi, gerek magazin konusunda düşüncelerini Instagram hesabı üzerinden yayınlamaya devam ediyor kendisi.
Haliyle magazinde de bu yorumları ve çıkışlarıyla tanınıyor. Ancak kendisi gelen eleştirilere bir hayli sinirleniyor.
Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Tuğba Ekinci, sahne aldığı gece kulübünde "Condom" şarkısını söylediği sırada yaptığı şov ile dikkat çekti.
Jartiyerli kostümüyle yaptığı şovu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Tuğba Ekinci, paylaşımına "Çayı demle geliyorum" notunu düştü.
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Kendisini eleştirenlere "yobaz" ve "obez" diyen Tuğba Ekinci, hakaret üstüne hakaret sıraladı.
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