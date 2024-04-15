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Sahne Şovu Müstehcen Bulunan Tuğba Ekinci Gelen Yorumlara "Yobazsınız, Obezsiniz" Diyerek Çıkıştı

Sahne Şovu Müstehcen Bulunan Tuğba Ekinci Gelen Yorumlara "Yobazsınız, Obezsiniz" Diyerek Çıkıştı

Tuğba Ekinci
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 12:37

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla görenlerin ağzını açık bırakan Tuğba Ekinci, yine sert sözleriyle günde oldu. Sahnede yaptığı şov izleyenler tarafından 'müstehcen' bulununca gelen eleştirilere sinirlenen Ekinci, yaptığı paylaşımla verdi veriştirdi!

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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin bir dönem dilinde gezen, 2000'lerin başına damga vurmuş olan isimlerden Tuğba Ekinci; sosyal medya kullanımıyla epey dikkat çekiyor.

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin bir dönem dilinde gezen, 2000'lerin başına damga vurmuş olan isimlerden Tuğba Ekinci; sosyal medya kullanımıyla epey dikkat çekiyor.

2000'lerin başına şarkılarıyla damga vuran ve herkesin diline dolan birbirinden eğlenceli parçalarıyla tanınan Tuğba Ekinci, yıllar içinde sosyal medya kullanımıyla adından söz ettirmeye başladı.

Gerek siyaset, gerek ekonomi, gerek magazin konusunda düşüncelerini Instagram hesabı üzerinden yayınlamaya devam ediyor kendisi.

Gerek siyaset, gerek ekonomi, gerek magazin konusunda düşüncelerini Instagram hesabı üzerinden yayınlamaya devam ediyor kendisi.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisine pek çok konuda düşüncelerini belirtmekten çekinmiyor.

Haliyle magazinde de bu yorumları ve çıkışlarıyla tanınıyor. Ancak kendisi gelen eleştirilere bir hayli sinirleniyor.

Haliyle magazinde de bu yorumları ve çıkışlarıyla tanınıyor. Ancak kendisi gelen eleştirilere bir hayli sinirleniyor.

Kendi hareketlerini eleştirenlere ağır laflarla cevap vermekten çekinmiyor. Hatta kendini Jennifer Lopez videoları paylaşarak savunuyor ve 'Benim için sanat mikrofon ve ağdalı şarkılar değil'. diyor.

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Tuğba Ekinci, sahne aldığı gece kulübünde "Condom" şarkısını söylediği sırada yaptığı şov ile dikkat çekti.

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Tuğba Ekinci, sahne aldığı gece kulübünde "Condom" şarkısını söylediği sırada yaptığı şov ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştığı sahne şovu pek çok kişi tarafından 'müstehcen' bulundu ve eleştirilerin hedefi oldu.

Jartiyerli kostümüyle yaptığı şovu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Tuğba Ekinci, paylaşımına "Çayı demle geliyorum" notunu düştü.

Jartiyerli kostümüyle yaptığı şovu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Tuğba Ekinci, paylaşımına "Çayı demle geliyorum" notunu düştü.

Ancak üst üste gelen bu paylaşımları 'müstehcen' bulunan ve eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı kendisi için söylenenlere bir hayli sinirlendi.

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Kendisini eleştirenlere "yobaz" ve "obez" diyen Tuğba Ekinci, hakaret üstüne hakaret sıraladı.

Kendisini eleştirenlere "yobaz" ve "obez" diyen Tuğba Ekinci, hakaret üstüne hakaret sıraladı.

'Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahseder herkesin malına kocasına ya da karısına göz dikersiniz. Kimlere kaldık işimizi yaparken vay arkadaş...'

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