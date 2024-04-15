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Tolga Karel Savaş Gündeminin Ortasında Döner Fiyatını Dert Eden Hakan Ural'la Büyük Dalga Geçti

Tolga Karel Savaş Gündeminin Ortasında Döner Fiyatını Dert Eden Hakan Ural'la Büyük Dalga Geçti

Hakan Ural
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 11:15

Hakan Ural son günlerde her konuda farklı yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. İran-İsrail savaşından başlayan ve dönerin pahalı olmasıyla devam eden Hakan Ural herkesin diline düştü. ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel de kendisine taş atmadan duramadı.

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Televizyon ekranlarında magazin yorumculuğu ile dikkat çeken Hakan Ural, son dönemde ekonomi ve dünya siyaseti gibi pek çok konuya değinmeye başladı.

Televizyon ekranlarında magazin yorumculuğu ile dikkat çeken Hakan Ural, son dönemde ekonomi ve dünya siyaseti gibi pek çok konuya değinmeye başladı.

Yıllardır ekranların tanınan yüzleri arasında olan ve canlı yayın yorumlarıyla gündem olan Hakan Ural, magazin bir yana dursun dünya siyaseti, ekonomi gibi pek çok alana da el atmaya başladı.

Sosyal medyada pek çok kişi tarafından dikkat çeken, kimileri tarafından eleştiriler alan yorumları gündemi oldukça meşgul eder oldu.

Sosyal medyada pek çok kişi tarafından dikkat çeken, kimileri tarafından eleştiriler alan yorumları gündemi oldukça meşgul eder oldu.

Kendisi son olarak İran-İsrail arasında yaşananları canlı yayında yorumladığı anlarla herkesin diline dolanmıştı. Söyledikleriyle 'Biden'dan önce Hakan Ural'ın açıklama yapması bekleniyor' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Savaş gündeminin yanı sıra Haber Global'de program yaptığı sırada iki porsiyon dönerin ne kadar pahalı olduğundan şikayet eden Hakan Ural "nasıl yani?" diye sordurtmuştu.

Savaş gündeminin yanı sıra Haber Global'de program yaptığı sırada iki porsiyon dönerin ne kadar pahalı olduğundan şikayet eden Hakan Ural "nasıl yani?" diye sordurtmuştu.

İki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini söyleyen ve 'Her şey çok pahalı' diyerek isyan eden Ural'ın pahalılık derdi, gündem sırasında herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Hatta sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan ekonomist Özgür Demirtaş, bu durumun üstüne cevap vermeden duramamıştı.

Hatta sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan ekonomist Özgür Demirtaş, bu durumun üstüne cevap vermeden duramamıştı.

Hakan Ural'ın videosunun paylaşımının altına 'geri vites' anlamına gelen 'R' yorumunu bırakmıştı.

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Ural'ın eleştirilen "pahalılık" açıklamasına bir cevap da ABD'de yaşayan Tolga Karel'den geldi.

Ural'ın eleştirilen "pahalılık" açıklamasına bir cevap da ABD'de yaşayan Tolga Karel'den geldi.

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve tır şoförlüğüne başlayan Tolga Karel, Türkiye gündemini de yakından takip ediyor. Ekonomi ve siyaset konusunda yorumlarını da sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

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Hakan Ural'ın döner isyanına da yaptığı paylaşımda değinerek sözleriyle dalga geçti.

Hakan Ural'ın döner isyanına da yaptığı paylaşımda değinerek sözleriyle dalga geçti.

'İzlerken kendimi bir Tarantino filminin içinde zannettim. İlahi abi ya. İran, İsrail'e saldırmış. 3. Dünya savaşı konuşuluyor. Hakan abi 'döner söyledim, bol soğan domates...'

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