Tolga Karel Savaş Gündeminin Ortasında Döner Fiyatını Dert Eden Hakan Ural'la Büyük Dalga Geçti

Hakan Ural son günlerde her konuda farklı yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. İran-İsrail savaşından başlayan ve dönerin pahalı olmasıyla devam eden Hakan Ural herkesin diline düştü. ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel de kendisine taş atmadan duramadı.