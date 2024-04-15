Tolga Karel Savaş Gündeminin Ortasında Döner Fiyatını Dert Eden Hakan Ural'la Büyük Dalga Geçti
Tolga Karel Savaş Gündeminin Ortasında Döner Fiyatını Dert Eden Hakan Ural'la Büyük Dalga Geçti
Hakan Ural son günlerde her konuda farklı yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. İran-İsrail savaşından başlayan ve dönerin pahalı olmasıyla devam eden Hakan Ural herkesin diline düştü. ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel de kendisine taş atmadan duramadı.
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Televizyon ekranlarında magazin yorumculuğu ile dikkat çeken Hakan Ural, son dönemde ekonomi ve dünya siyaseti gibi pek çok konuya değinmeye başladı.
Sosyal medyada pek çok kişi tarafından dikkat çeken, kimileri tarafından eleştiriler alan yorumları gündemi oldukça meşgul eder oldu.
Savaş gündeminin yanı sıra Haber Global'de program yaptığı sırada iki porsiyon dönerin ne kadar pahalı olduğundan şikayet eden Hakan Ural "nasıl yani?" diye sordurtmuştu.
Hatta sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan ekonomist Özgür Demirtaş, bu durumun üstüne cevap vermeden duramamıştı.
Ural'ın eleştirilen "pahalılık" açıklamasına bir cevap da ABD'de yaşayan Tolga Karel'den geldi.
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Hakan Ural'ın döner isyanına da yaptığı paylaşımda değinerek sözleriyle dalga geçti.
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